Quartararo over touché met Marini: "Was niet eens een fout"

Fabio Quartararo toucheerde in de zeventiende ronde van de Britse Grand Prix met Luca Marini. De Yamaha van de MotoGP-kampioen van 2021 raakte beschadigd, waarbij de kap aan de voorzijde losraakte en van de machine vloog. De Fransman was daardoor genoodzaakt om in de pits een nieuwe machine te halen. Marini vervolgde zonder problemen zijn weg, terwijl Quartararo als vijftiende werd afgevlagd. Eerder in de race reed de Fransman nog op P7. Op de vraag of de tik het gevolg was van een fout, antwoordt hij tegen Motorsport.com. "Nou, het was niet eens een fout. Als je zoveel moeite moet doen om iemand in te halen, iets dat Marc [Marquez] ook overkomt, en je test tegelijkertijd dingen, dan gebeuren dit soort dingen en helaas verloor ik de kap. Het gebeurt."

Ondanks dat hij kort achter het leidende groepje reed, had Quartararo niet echt het idee dat de top-vijf mogelijk was. Hij herhaalt zijn eerdere opmerkingen over de M1 over het gebrek aan grip, vooral in verraderlijke omstandigheden zoals afgelopen weekend. "De top-vijf zat heel dicht bij elkaar" gaat hij verder. "Gezien mijn startpositie had het wel beter gekund, misschien tussen Jorge Martin en de jongens daarvoor. Voor mij is het met name lastig als de baan weinig grip heeft. De snelste ronde van Aleix was een 2.02. Vorig jaar was hij bijna een seconde sneller, de grip was toen beter. We verliezen zoveel grip, dat ik geen kans had om tegen de beste jongens te vechten."