Quartararo tevreden met P4 en vol vertrouwen voor de race

Fabio Quartararo kwam zaterdag in de kwalificatie voor de Britse WK-ronde tot 1.57.938. Daarmee was de Fransman twee tienden langzamer dan de pole-position. De beste startplek op Silverstone werd een prooi voor landgenoot en Ducatist Johann Zarco van Pramac Racing. Ook Aprilia-rijder Maverick Vinales en Jack Miller van Ducati wisten een snellere tijd te klokken dan Quartararo.

Voor Quarataro zat er naar eigen zeggen niet meer in dan deze tijd. "Ik zat op het maximum", aldus de kampioenschapsleider. "Het is wat het is. Ik reed een van mijn beste kwalificatieronden dit jaar. Voor mijn gevoel had ik niet meer kunnen geven." Quartararo is bovenal content met zijn tempo in de vierde vrije training, waarin het gaat om de race-afstelling. "Oké, door een gele vlag vanwege de crash van Aleix [Espargaro] en Nakagami kon ik een snelle ronde niet afmaken, maar al mijn ronden zaten in de 1.59. Dit is zeer positief." Deze consistentie stemt hem zeer tevreden. "De baan is ook een stuk beter dan vorig jaar."

Quartararo is zelfs zo tevreden over zijn racetempo, dat hij hardop over een zege durft te praten. "Johann [Zarco] is zeer snel, ik vermoed dat hij het snelst is, maar ik denk dat mijn tempo gericht is op de overwinning." Maar hij zit nog wel met een probleem; Quartararo heeft een long-lap penalty gekregen voor zijn aanvaring met Aleix Espargaro tijdens de Dutch TT. Die maakt het volgens de wereldkampioen lastig om een uitslag te voorspellen. "Maar mijn tempo is in ieder geval top."

Quartararo heeft in de trainingen regelmatig de loop die hij zondag voor straf moet nemen, uitgeprobeerd. Volgens WK-tweede Aleix Espargaro, die 21 punten achter staat, is de omweg een "lachertje" aangezien je er maar zo'n acht tienden mee zou verliezen. Quartararo stelt dat hij er veel meer hinder van gaat ondervinden. "Sommige mensen denken dat ik er slechts 0.8 mee verlies, maar het is veel meer. Ik geef er de voorkeur aan om niet al te veel risico te nemen en wat langzamer te gaan, dan er op de limiet te zitten en te crashen."