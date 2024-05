Quartararo tevreden na Jerez-test: "Enorme verandering qua gevoel"

Het wil bij Yamaha nog niet vlotten en dus maakt het Japanse bedrijf optimaal gebruik van het concessiesysteem in de MotoGP om de M1 door te ontwikkelen. Op de achtergrond is hard gewerkt aan de vernieuwde machine, die op de testdag in Jerez voor het eerst in het openbaar te zien was. Fabio Quartararo en Álex Rins mochten deze aan de tand voelen en dat deden zij gretig: in totaal reden de twee coureurs 157 ronden om op respectievelijk de achttiende en veertiende plek te eindigen.

Quartararo wil nog niet te vroeg conclusies trekken, maar is wel tevreden over wat hij heeft gezien bij de test. "Het is de eerste keer dat we iets testen wat niet lichtjes anders is. Het nieuwe chassis dat we geprobeerd hebben is echt anders", zegt de wereldkampioen van 2021. "Als we in het verleden wat testten, dan was het slechts een kleine [aanpassing], maar nu was het een enorme verandering qua gevoel op de motor. Het was een eerste stap voor ons om te zien [of het] op de goede manier [werkt], maar nu moeten we nog meer testen om met duidelijke ideeën te komen voor de motor."

Zelf heeft Quartararo al enkele ideeën qua richtingen die Yamaha moet inslaan met de M1, onder meer het verbeteren van het bochtenwerk. "Ik voelde een lichte verbetering, maar niet echt onder het sturen, dat is echt een kleine stap. Ik voelde wat meer aan de voorkant, dat is ook iets wat ik miste. Maar het is niet enorm. Het was een klein beetje beter, maar we missen nog veel."

Onderdelen mee naar Le Mans

Yamaha heeft de M1 flink onder handen genomen en focust zich op meerdere gebieden om weer op topniveau te komen en de strijd aan te kunnen gaan met Ducati, Aprilia en KTM. Het enige wat nog niet is aangepast, is het motorblok. Yamaha blijft doorgaan met de testunit die gebouwd is naar de racespec. "We hebben vele dingen getest: een nieuw chassis, nieuwe aero, een nieuwe swingarm en met name nieuwe elektronica", onthult de Fransman. "De motor is een testversie, dus dezelfde. Het is lastig om nu conclusies te trekken. Natuurlijk moeten we het goed analyseren. Er zijn lichtpuntjes, maar helaas ook dingen die niet werken. Maar we zullen meer testen in Mugello na Le Mans, dus er zijn dingen die we kunnen aanpassen en we zullen zien wat we kunnen verbeteren."

Quartararo verwacht dat Yamaha ook wat nieuwe onderdelen zal meenemen naar de Franse Grand Prix. "We zullen wat onderdelen die we vandaag hebben getest – want het is altijd beter om het op verschillende circuits te testen – gebruiken en voor Le Mans zullen we wat dingen hebben die niet zo slecht zijn. Het gaat interessant zijn om te zien wat mijn gevoel is op drie verschillende circuits, vooral omdat Le Mans en Mugello heel anders zijn dan dit circuit", besluit Quartararo na de Jerez-test.