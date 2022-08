Quartararo teleurgesteld: “Kan niets als we achter anderen rijden”

Fabio Quartararo schoot zondag als een komeet uit de startblokken. Vanaf de vierde plek ging hij razendsnel naar de tweede plaats om vervolgens de druk op te voeren bij Johann Zarco. Quartararo hoopte in de eerste ronden naar de kop te gaan, maar dat lukte niet. Hij moest zodoende vanaf de tweede plek door de long lap, die hij nog moest uitdienen na de straf die hij kreeg in Assen. Quartararo kwam als vijfde terug op de baan en zakte vanaf dat moment weg.

“Ik dacht dat de long lap mij veel meer zou straffen”, begint Quartararo. “Uiteindelijk was dat niet zo slecht, maar de achterband was verschrikkelijk en we kunnen niet onze eigen race rijden als we achter anderen zitten. Het is een nachtmerrie. Als het één motor is dan gaat het nog, maar met meer motoren ervoor wordt de achterband zo heet en dat scheelt zoveel snelheid. Het wordt alleen maar slechter en dan moet je op een andere manier rijden dan de anderen. Dan is het voor ons een ramp om in te halen.”

De temperatuur in de achterband liep dermate hoog op dat Quartararo verschillende rijders om de oren kreeg. De bandenkeuze speelde daarin een rol. “Het was onze keuze, maar we hadden de hardste compound niet geprobeerd. Het was een fout dat we dat niet gedaan hebben. Juist in deze omstandigheden was het heel belangrijk om met deze band te rijden.” De voorband voelde niet slecht, zo laat Quartararo weten: “Dat ging prima, zelfs al reden we met de soft. Normaal haat ik die compound, maar hier werkte het heel behoorlijk.”

Afgezien van de bandenkeuze speelden de motoren voor Quartararo een grote factor in zijn race. “Qua afstand kon ik het makkelijk halen, ik verloor maar anderhalve seconde met de straf, dat was ook niet slecht. Als er maar één motor voor me zou zitten en ik verlies dan anderhalve seconde, dan is het ook niet slecht. Maar als we achter andere rijders zitten, loopt de temperatuur van de achterband op en we begrijpen niet waarom. We begrijpen het wel, het komt door de andere machines. Maar waarom we dan zoveel verliezen, is mij niet duidelijk. Met de harde band zouden we beter gepresteerd hebben, maar achteraf is het altijd makkelijk praten.”

In het kampioenschap is racewinnaar Francesco Bagnaia teruggekomen tot 49 punten. Aleix Espargaro staat tweede op 22 punten van Quartararo.