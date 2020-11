Quartararo: "Suzuki-duo ziet er onverslaanbaar uit"

Mir won zondag op het het Circuit Ricardo Tormo zijn eerste race in de MotoGP. De tweede plaats van teamgenoot Alex Rins betekende de eerste 1-2 voor Suzuki in het MotoGP-tijdperk. Quartararo daarentegen werd slechts veertiende, terwijl zijn teamgenoten Franco Morbidelli en Maverick Vinales niet verder kwamen dan P11 en P13.

Met de dubbelslag bouwde Suzuki de voorsprong in het WK voor constrcuteurs flink uit en ook Mir deed goede zaken in het rijderskampioenschap. Zijn voorsprong op de nummer twee Quartarao is nu 37 punten, terwijl Rins nu evenveel punten heeft als de Fransman en dus gedeeld tweede staat. Met nog twee races te gaan en nog 50 punten te verdelen, maakt Quartararo nog kans op de titel, maar zelf is hij realistischer.

“Ten eerste zijn beide rijders erg snel,” zei de Yamaha-coureur toen hem werd gevraagd naar het gat tussen Yamaha en Suzuki. “Het gaat echt om de rijder, dan pas de motor. Maar het lijkt erop dat we moeilijke tijden hebben, niet alleen ik, maar Yamaha heeft over het algemeen een heel onregelmatig seizoen. Het lijkt erop dat ze [Suzuki] ons een grote stap voor ons zijn, vooral als je bedenkt dat we als 11de, 13e en 14e zijn geëindigd. Dus ja, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar het lijkt erop dat ze echt onverslaanbaar zijn, allebei de rijders.”

Suzuki kan komende zondag kampioen worden, voor Yamaha wacht het likken van de wonden en de hoop op een beter 2021. Volgens Quartararo moet het team volgend seizoen domme fouten” wegwerken. “We weten dat we met dezelfde basis [motorfiets] zullen moeten werken omdat we [vanwege de reglementen] geen verbeteringen kunnen aanbrengen. We moeten bespreken wat we moeten verbeteren. Ik heb een aantal duidelijke ideeën voor een aantal problemen die we dit jaar hebben gehad en die we voor volgend jaar zouden kunnen verbeteren. En als we domme fouten kunnen vermijden, zou het geweldig zijn."