Quartararo: Superieure topsnelheid Ducati moeilijk te accepteren

In de eerste twee Grands Prix van 2023 slaagde Fabio Quartararo er niet in om in de top-vijf te eindigen, maar op het Circuit of the Americas is hij daar wel in geslaagd. De fabriekscoureur van Yamaha kwam na kort na de start naar de vierde positie en profiteerde vervolgens van de valpartijen van Jack Miller en leider Francesco Bagnaia. Die tweede positie zou Quartararo echter niet tot het einde vast kunnen houden. In de dertiende ronde had hij namelijk geen antwoord op de topsnelheid van VR46 Ducati-rijder Luca Marini, die hem op het achterste rechte stuk gemakkelijk passeerde. Uiteindelijk moest de Fransman genoegen nemen met de derde plek, al betekende dit wel zijn eerste podiumplaats van het seizoen.

Yamaha heeft afgelopen winter ontegenzeggelijk progressie geboekt qua topsnelheid, maar nog altijd komt de Japanse fabrikant op dat vlak behoorlijk tekort ten opzichte van de toonaangevende Ducati's. Het is dan ook lastig om kalm te blijven in duels met motoren van het Italiaanse merk, zo verklaarde Quartararo na afloop van het treffen in Austin. "Het was een lange, zware race. We weten dat we vooral problemen hebben met gas geven, de acceleratie en de wheelie. We hebben dus veel problemen en op dit circuit zijn er veel plekken waar je een wheelie trekt: bocht 1, bocht 11, bocht 20", somde Quartararo na de race op. "Op dat vlak moeten we een stap zetten. Het is moeilijk te accepteren, maar het is bovenal moeilijk om kalm te blijven als je een raket voorbij ziet komen. Maar eerlijk gezegd bleef ik best kalm en dat is goed."

Zaterdag verklaarde Quartararo nog dat Yamaha geen grote verbeteringen heeft doorgevoerd in de vier jaar die hij inmiddels voor het merk rijdt. Ook denkt hij dat er radicale veranderingen nodig zijn voor 2024, al geeft het resultaat op COTA hem wel weer wat zelfvertrouwen. "Ik ben blij, vooral voor het team. Ik denk dat dit voor veel motivatie en zelfvertrouwen zorgt in de aanloop naar Jerez", verwijst hij alvast naar de volgende race op de MotoGP-kalender. "Ik ben dus blij en hopelijk kunnen we snel een stap voorwaarts zetten. Het zorgt bij mij en het team om ons heen voor een flinke boost qua vertrouwen. Het positieve is denk ik dat we het lastig hebben, maar na het vieren is het in ieder geval geweldig om weer wat blijheid in het team te hebben."