Quartararo ging zondag fier aan de leiding van de Spaanse GP toen hij in de veertiende ronde ineens snelheid minderde en in rap tempo terugzakte. De Fransman kwam met een van pijn vertrokken gezicht aan de finish. Het bleek om een opgepompte arm te gaan, een typische kwaal voor motorrijders. Ondanks dat hij in 2019 ook al geopereerd werd aan dit fenomeen, werd maandag de conclusie getrokken dat een nieuwe operatie noodzakelijk was.

In een korte verklaring heeft het Yamaha-fabrieksteam laten weten dat er een succesvolle ingreep heeft plaatsgevonden om het compartimentsyndroom, zoals het in medische termen genoemd wordt, te verhelpen. Ook zou hij voor de volgende GP in Le Mans weer fit moeten zijn. Quartararo zei: “De dokter heeft me laten weten dat de operatie aan arm pump goed verlopen is. Ik hoop de training snel weer te hervatten, zodat ik over een week weer 100 procent fit ben in Le Mans. Ik ben zeer positief ingesteld en kan niet wachten tot ik weer op de motor mag stappen.”

Quartararo kwam in de Grand Prix van Spanje uiteindelijk als dertiende aan de meet. Hij verloor daardoor de leiding in het wereldkampioenschap aan Ducati-coureur Francesco Bagnaia. Quartararo is niet de enige coureur in de Grand Prix-paddock die deze week geopereerd wordt. Moto2-coureur Bo Bendsneyder bevestigde maandag aan Motorsport.com dat hij woensdag in Barcelona onder het mes gaat. Naar verluidt zou ook Moto2-coureur Raul Fernandez een operatie overwegen.