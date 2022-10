Fabio Quartararo was vrijdag optimistisch over zijn snelheid op het Phillip Island Grand Prix Circuit. Vooral het feit dat er nog marge tot verbetering was, stemde hem tevreden. Dit seizoen zat de coureur vaak met zijn nagenoeg uitontwikkelde pakket al heel vroeg op de limiet en moest dan de rest van het weekend toezien hoe de andere rijders progressie boekten. In de kwalificatie was het zaterdagmiddag echter weer het oude liedje.

Quartararo kwam in een uiterste poging tot 1.27.973 en dat was goed voor de vijfde plek op de grid. "Ik ben tevreden over mijn kwalificatie, maar gefrustreerd dat dit de positie is. Het kan gebeuren”, zucht Quartararo, die zondag achter Francesco Bagnaia en naast Aleix Espargaro mag starten. “Ik heb een paar geweldige ronden gereden, maar het is eigenlijk nooit genoeg. Mijn racesnelheid is niet slecht, zelfs met het oog op de vierde training waarin we conservatief waren met de banden. Het ging best aardig. Ik ben alleen gefrustreerd over de kwalificatie.”

Het midden van de tweede startrij is echter geen ramp voor Quartararo, die wel aanvoelt wat voor race het zondag gaat worden. “Ik voel me verder wel goed, dat we op de eerste twee rijen staan is het belangrijkste”, gaat hij verder. “Ik denk dat de slijtage van de banden een grote rol gaat spelen, wat dat betreft is dit een van de slechtste circuits. Het wordt interessant. Het is voor ons niet de ideale situatie, we moeten de bochtensnelheid gebruiken om ons verlies op de rechte stukken goed te maken. Dat wordt een mooie uitdaging.”

De moeilijkheid van de bandenkeuze zit in het feit dat alle drie de compounds in principe geschikt zijn om te gebruiken in de race. Quartararo richt zijn pijlen in de race vooral op Bagnaia, die in het klassement op slechts twee punten achterstand staat. “Ik heb zijn rondjes nog niet echt in detail bekeken, maar in de vierde training zat ik achter hem. We hadden er andere banden onder zitten, maar het is gewoon een feit dat iedereen hier heel snel is. Het gaat om de slijtage van de banden, dat zal de doorslag geven. Pecco’s motor is snel, maar wij zijn ook heel snel. Er zijn veel rijders die heel snel zijn, het wordt een klassieke [groepsrace] op Phillip Island.”