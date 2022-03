Quartararo aan kop na vrijdagse trainingen in Indonesië

Nadat het circuit in de ochtenduren nog vochtig was van de regen eerder op de dag, werden de omstandigheden gedurende de dag stukken beter. Toch ontbrak het de coureurs nog aan grip, liet Honda-rijder Marc Marquez zien. Hij zocht naar de limiet met zijn nieuwe RC213V, maar de achterkant van de machine gleed meermaals weg. Telkens wist de achtvoudig wereldkampioen overeind te blijven, maar het was een duidelijk teken dat het circuit nog niet optimaal is. Fabio Quartararo begon ook niet ideaal aan de sessie. Hij was vroeg onderweg toen zijn machine ermee ophield. De regerend wereldkampioen verloor kostbare tijd, maar kwam halverwege de sessie gewoon weer op de baan voor het vervolg van de sessie.

Quartararo deed vervolgens een langere run om wat tijd goed te maken en kwam uit op een 1.32.570 als snelste tijd. In de laatste zeven minuten kwamen verschillende coureurs naar buiten voor een aanval op de toptijd. Met de onheilspellende weersverwachtingen voor zaterdag kan dat wel eens cruciaal zijn. Jorge Martin opende het bal met een 1.31.904, maar die tijd bleef niet lang overeind. Johann Zarco dook eerst onder de tijd van zijn teamgenoot, kort daarna toonde Yamaha-coureur Franco Morbidelli zijn snelheid. Hij klom op naar de eerste plaats en zag alleen Fabio Quartararo nog langszij komen. De wereldkampioen ging met 1.31.608 aan de leiding na de eerste dag.

Er was na de ronde van Quartararo nog wel wat tijd om tot een snellere tijd te komen, maar daar werd een stokje voor gestoken door twee crashes. De eerste was van Enea Bastianini, de winnaar van de race in Qatar. Hij kwam hard ten val, maar bleef ongedeerd. Kort daarna kwam Marc Marquez op hoge snelheid ten val in de elfde bocht van het circuit. Ook hij bleef ongedeerd, al maakte hij wel een geslagen indruk na de tuimeling door de grindbak.

Quartararo bleef zodoende aan kop voor Morbidelli, Zarco en Martin. Bastianini eindigde ondanks zijn crash wel als vijfde voor Jack Miller. Aleix Espargaro plaatste zich als zevende, voor het KTM-duo Brad Binder en Miguel Oliveira. Andrea Dovizioso stond lange tijd op de tiende plaats, maar zijn tijd werd in de slotfase nog net verbeterd door Alex Rins. De Suzuki-coureur kwam zodoende op de tiende plaats terecht.

Onderaan de tijdenlijst zien we een aantal opvallende namen. Pol Espargaro kwam niet verder dan de negentiende plaats, Joan Mir bleef steken op de twintigste stek. Hij stond daarmee nog wel voor Francesco Bagnaia en Marquez. Luca Marini was op de GP22 de hekkensluiter in de tweede training.

Uitslag: Tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Indonesië