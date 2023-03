De wereldkampioen van 2021 eindigde de voorlaatste collectieve testdag voor het nieuwe seizoen op de achtste plaats op ruim acht tienden van Ducati-coureur Francesco Bagnaia. Het was een logisch vervolg van de Sepang-test waar Fabio Quartararo op de laatste dag ook al niet een blije indruk maakte. De Yamaha M1 was daar te langzaam in kwalificatieruns en dat probleem is in Portugal niet opgelost. Nu is de machine over het algemeen te langzaam op nieuw rubber en dat baart Quartararo grote zorgen.

“De kwalificatie is niet het enige probleem”, zei de Fransman zaterdag na afloop van de testdag. “Ook op nieuwe banden in racetrim hebben we een probleem. Ik ben bezorgd om de sprintraces, als we kijken naar de snelste rijders is het verschil een halve seconde als we met een nieuwe band rijden. Na vijftien ronden zijn we nog een tiende of twee langzamer. Maar het grote verschil is de nieuwe band en in de kwalificatie is het verschil nog groter. We zijn gewoon niet klaar voor de eerste race, dat is… Ik kan het niet met 100 procent zekerheid zeggen, hopelijk kunnen we zondag nog een oplossing vinden. Maar op dit moment voel ik me niet klaar. Ik voel me niet goed op de motor. Voor het eerst heb ik niet naar de topsnelheid gekeken, we hebben echt veel werk te doen. In Sepang frustreerde me dat, ik gebruikte nieuwe banden en de rondetijd kwam niet. De hele dag ging het beroerd. Nu ben ik rustig gebleven en proberen we een manier te vinden om vooruit te komen. Maar zelfs dat was moeilijk.”

Yamaha over de gehele linie 'niet goed genoeg'

Quartararo is van mening dat de Yamaha M1 niet op één bepaald terrein tekortschiet, maar over de gehele linie niet goed genoeg is. “Overal, niet alleen in het remmen”, zegt Quartararo. “De bochtensnelheid, stabiliteit, exit van de bocht, het is moeilijk om de band te gebruiken. Normaal steek je een nieuwe achterband en ga je overal vooruit. Maar op dit moment levert die nieuwe band ons niets op. Het is moeilijk te begrijpen, ook omdat de motor zo instabiel is. Dat is lastig.”

Zondag staat de laatste MotoGP-testdag in Portimao op het programma. Het seizoen begint over twee weken met de Grand Prix van Portugal.