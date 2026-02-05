Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Ocon voorspelt rangorde F1-teams 2026 na shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Ocon voorspelt rangorde F1-teams 2026 na shakedown Barcelona

Fabio Quartararo reageert op speculatie over zijn MotoGP-toekomst

MotoGP
MotoGP
Fabio Quartararo reageert op speculatie over zijn MotoGP-toekomst

Norris over Verstappen: "Er zijn veel dingen aan Max die ik nog steeds bewonder"

Formule 1
Formule 1
Norris over Verstappen: "Er zijn veel dingen aan Max die ik nog steeds bewonder"

F1 als schaken in 2026? De bijzondere voorspelling van Mercedes uitgelegd

Formule 1
Formule 1
F1 als schaken in 2026? De bijzondere voorspelling van Mercedes uitgelegd

Williams rijdt eerste meters met FW48 tijdens shakedown op Silverstone

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Williams rijdt eerste meters met FW48 tijdens shakedown op Silverstone

De Williams-gok die leidde tot missen van F1-shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Williams launch
De Williams-gok die leidde tot missen van F1-shakedown Barcelona

Snelle Mir blij met progressie Honda: "We kunnen ons nog verder verbeteren"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Snelle Mir blij met progressie Honda: "We kunnen ons nog verder verbeteren"

Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"

Formule 1
Formule 1
Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"
MotoGP

Fabio Quartararo reageert op speculatie over zijn MotoGP-toekomst

Fabio Quartararo wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Honda HRC voor 2027. De Fransman erkent gesprekken te voeren, maar zegt ook dat de knoop nog niet is doorgehakt.

Bjorn Smit Oriol Puigdemont
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto door: Yamaha

Nog voordat de MotoGP-rijders aan de tests voor het seizoen 2026 begonnen, kwam de rijdersmarkt voor 2027 al in beweging. Motorsport.com kon melden dat Fabio Quartararo de overstap gaat maken naar Honda HRC voor de start van het nieuwe tijdperk met 850cc-motoren. Ook bracht deze site naar buiten dat Yamaha het verlies van de Fransman wil opvangen door Jorge Martín aan te trekken.

Meer over de rijdersmarkt:

Deze aankondigingen gingen ook niet onopgemerkt voorbij aan Quartararo. Op de eerste dag van de collectieve test in Sepang werd hij gevraagd naar de bewogen start van het jaar. "Dat is vooral te danken aan die meneer daar! Hij komt met echte knallers", doelde de huidige Yamaha-rijder op onze Spaanse collega Oriol Puigdemont, die vorige week met beide primeurs naar buiten kwam.

Verder hield Quartararo zich op de vlakte over zijn toekomst: "Voor mij en voor veel rijders heb ik gezien dat de markt behoorlijk in beweging is gekomen. Dat was het voor mij." Ook voor de start van de driedaagse test in Maleisië wilde hij niet bevestigen dat een deal al in kannen en kruiken was. "Het enige wat ik nu kan bevestigen, is dat we met teams in gesprek zijn. Honda is er een van, maar we hebben nog niets getekend."

Ook een langer verblijf bij Yamaha werd nog niet uitgesloten door Quartararo. "Natuurlijk zijn we in gesprek. Ik ga jullie niet alles vertellen, maar we praten met veel teams. We gaan alles overwegen, maar dat doen we niet op heel korte termijn. Ik ga de tijd nemen die ik nodig heb om een beslissing te nemen voor 2027. Er is echter nog niets rond of getekend."

Fabio Quartararo benadrukt dat hij nog geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst.

Fabio Quartararo benadrukt dat hij nog geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst.

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Door de grote veranderingen in het technische reglement, met onder meer een verkleining van de motorinhoud, minder vrijheid voor aerodynamische ontwikkeling en een verbod op ride height devices, is de kans groot dat de pikorde in de MotoGP gaat veranderen in 2027. Dat maakt het lastig om in te schatten welke fabrikant er het beste voor zal staan, wat een overstap meteen riskant maakt.

Die mening is Quartararo ook toegedaan. "Het is voor mij een gok, maar dat geldt voor iedereen", stelde hij. "Natuurlijk wil je bij het team blijven, maar je moet naar iedereen luisteren om te proberen te achterhalen hoe het met hun project gaat. En natuurlijk probeert iedereen hun project zo goed mogelijk te verkopen. Ik denk echter dat dit een persoonlijke beslissing moet zijn, waarbij ik moet voelen of ik moet blijven of juist moet vertrekken."

Wat voor Quartararo wel vast staat, is dat het een beslissing wordt op sportieve gronden. Het financiële plaatje gaat wat hem betreft niet de doorslag geven. "Ik wil winnen. Je zag de emoties in Silverstone", refereert hij aan zijn tranen toen hij de zege in de Britse GP verloor door een technisch probleem. "Het gaat niet om geld, het gaat om de blijheid die je hebt als je op het hoogste treetje van het podium staat."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Ocon voorspelt rangorde F1-teams 2026 na shakedown Barcelona

Formule 1
F1 Formule 1
Shakedown Barcelona
Ocon voorspelt rangorde F1-teams 2026 na shakedown Barcelona

Fabio Quartararo reageert op speculatie over zijn MotoGP-toekomst

MotoGP
MGP MotoGP
Fabio Quartararo reageert op speculatie over zijn MotoGP-toekomst

Norris over Verstappen: "Er zijn veel dingen aan Max die ik nog steeds bewonder"

Formule 1
F1 Formule 1
Norris over Verstappen: "Er zijn veel dingen aan Max die ik nog steeds bewonder"

F1 als schaken in 2026? De bijzondere voorspelling van Mercedes uitgelegd

Formule 1
F1 Formule 1
F1 als schaken in 2026? De bijzondere voorspelling van Mercedes uitgelegd
Vorig artikel Snelle Mir blij met progressie Honda: "We kunnen ons nog verder verbeteren"

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Snelle Mir blij met progressie Honda: "We kunnen ons nog verder verbeteren"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Snelle Mir blij met progressie Honda: "We kunnen ons nog verder verbeteren"

Martín verklaart noodzaak voor extra operaties: "Kon flesje water niet optillen"

MotoGP
MotoGP
Martín verklaart noodzaak voor extra operaties: "Kon flesje water niet optillen"

Brundle onder de indruk van Mercedes: "Dat kun je niet negeren"

Formule 1
Formule 1
Brundle onder de indruk van Mercedes: "Dat kun je niet negeren"
Meer van
Fabio Quartararo

Quartararo alweer klaar na crash op eerste dag MotoGP-test Sepang

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Quartararo alweer klaar na crash op eerste dag MotoGP-test Sepang

Wat vertrek Quartararo en komst Martín zegt over strategie Yamaha

MotoGP
MotoGP
Wat vertrek Quartararo en komst Martín zegt over strategie Yamaha

Exclusief: Honda HRC trekt Fabio Quartararo aan voor 2027

MotoGP
MotoGP
Exclusief: Honda HRC trekt Fabio Quartararo aan voor 2027
Meer van
Yamaha MotoGP Team

Yamaha onderbreekt MotoGP-test Sepang na problemen met V4-motorblok

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Yamaha onderbreekt MotoGP-test Sepang na problemen met V4-motorblok

MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten

MotoGP
MotoGP
MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten

Exclusief: Jorge Martín dicht bij MotoGP-contract bij Yamaha

MotoGP
MotoGP
Exclusief: Jorge Martín dicht bij MotoGP-contract bij Yamaha