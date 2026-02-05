Fabio Quartararo reageert op speculatie over zijn MotoGP-toekomst
Fabio Quartararo wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Honda HRC voor 2027. De Fransman erkent gesprekken te voeren, maar zegt ook dat de knoop nog niet is doorgehakt.
Nog voordat de MotoGP-rijders aan de tests voor het seizoen 2026 begonnen, kwam de rijdersmarkt voor 2027 al in beweging. Motorsport.com kon melden dat Fabio Quartararo de overstap gaat maken naar Honda HRC voor de start van het nieuwe tijdperk met 850cc-motoren. Ook bracht deze site naar buiten dat Yamaha het verlies van de Fransman wil opvangen door Jorge Martín aan te trekken.
Deze aankondigingen gingen ook niet onopgemerkt voorbij aan Quartararo. Op de eerste dag van de collectieve test in Sepang werd hij gevraagd naar de bewogen start van het jaar. "Dat is vooral te danken aan die meneer daar! Hij komt met echte knallers", doelde de huidige Yamaha-rijder op onze Spaanse collega Oriol Puigdemont, die vorige week met beide primeurs naar buiten kwam.
Verder hield Quartararo zich op de vlakte over zijn toekomst: "Voor mij en voor veel rijders heb ik gezien dat de markt behoorlijk in beweging is gekomen. Dat was het voor mij." Ook voor de start van de driedaagse test in Maleisië wilde hij niet bevestigen dat een deal al in kannen en kruiken was. "Het enige wat ik nu kan bevestigen, is dat we met teams in gesprek zijn. Honda is er een van, maar we hebben nog niets getekend."
Ook een langer verblijf bij Yamaha werd nog niet uitgesloten door Quartararo. "Natuurlijk zijn we in gesprek. Ik ga jullie niet alles vertellen, maar we praten met veel teams. We gaan alles overwegen, maar dat doen we niet op heel korte termijn. Ik ga de tijd nemen die ik nodig heb om een beslissing te nemen voor 2027. Er is echter nog niets rond of getekend."
Fabio Quartararo benadrukt dat hij nog geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst.
Door de grote veranderingen in het technische reglement, met onder meer een verkleining van de motorinhoud, minder vrijheid voor aerodynamische ontwikkeling en een verbod op ride height devices, is de kans groot dat de pikorde in de MotoGP gaat veranderen in 2027. Dat maakt het lastig om in te schatten welke fabrikant er het beste voor zal staan, wat een overstap meteen riskant maakt.
Die mening is Quartararo ook toegedaan. "Het is voor mij een gok, maar dat geldt voor iedereen", stelde hij. "Natuurlijk wil je bij het team blijven, maar je moet naar iedereen luisteren om te proberen te achterhalen hoe het met hun project gaat. En natuurlijk probeert iedereen hun project zo goed mogelijk te verkopen. Ik denk echter dat dit een persoonlijke beslissing moet zijn, waarbij ik moet voelen of ik moet blijven of juist moet vertrekken."
Wat voor Quartararo wel vast staat, is dat het een beslissing wordt op sportieve gronden. Het financiële plaatje gaat wat hem betreft niet de doorslag geven. "Ik wil winnen. Je zag de emoties in Silverstone", refereert hij aan zijn tranen toen hij de zege in de Britse GP verloor door een technisch probleem. "Het gaat niet om geld, het gaat om de blijheid die je hebt als je op het hoogste treetje van het podium staat."
