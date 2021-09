Quartararo had “raar gevoel” met achterband in moeizame GP Aragon

Na afloop van de kwalificatie verwachtte Fabio Quartararo al dat het moeilijk zou worden om op Motorland Aragon mee te doen om de zege. Zo moeizaam als dat de race uiteindelijk verliep, dat zag de fabrieksrijder van Yamaha ook weer niet aankomen. Kort na de start viel hij vanaf de derde startpositie al terug naar de zevende stek, om vervolgens in de eerste tien ronden terug te vallen naar de negende plek. Uiteindelijk eindigde Quartararo een plekje hoger op de achtste plaats, maar dat was niet het resultaat waar hij op gerekend had.

“Na de warm-up verwachtte ik van mezelf dat ik om het podium zou vechten. Ik had het gevoel dat ik iets heel goeds had", zei Quartararo na afloop van de race. Hij heeft wel een idee waar het aan heeft gelegen. “Vanaf het begin van de race werkte de achterkant niet zoals normaal. Dus ik viel verder en verder terug. Het enige positieve van de dag is dat ik heb gevochten voor mijn positie en niet heb opgegeven, al was het om de zevende, achtste, negende plek. Ik heb tot het einde gestreden, dus dat is iets positiefs.”

"Ander gevoel" dan tijdens rest van het weekend

Een probleem met de achterband, dat ziet Quartararo dus als de hoofdaanleiding voor zijn magere resultaat op Spaanse bodem. “Ik voelde dat er iets anders was. Er is iets verkeerd gegaan. Vorig jaar en in 2019 was alles normaal, buiten fouten met de voorband”, zei de Fransman. “Maar ik weet niet wat er nu gebeurde, maar het leek vanaf de eerste ronde alsof mijn achterband niet goed functioneerde. Dat moeten we dus nauwkeurig gaan checken. Ik wil niets of niemand de schuld geven, maar eerlijk gezegd had ik van de eerste ronden tot het eind van de race een raar gevoel.”

“Ik wil niet zeggen dat het de band is, maar het gevoel dat ik in de race had, heb ik het hele weekend nog niet gehad”, vervolgt Quartararo, die op alle fronten voor zijn gevoel tekort kwam. Bovendien is Motorand Aragon voor Yamaha al geen lekker circuit om in te halen. “Vanaf de eerste ronde had ik niet de stopkracht, de grip en de tractie die ik eerder had. Dus er moet iets verkeerd zijn gegaan. Dat gebeurt dan op een circuit waar inhalen voor ons een zooitje is, want tussen bocht 15 en bocht 1 verliezen we drie tot vier tienden. Dat moet ik proberen goed te maken in de bochten, maar inhalen kan niet. Dat is dus lastig.”

In het kampioenschap zag Quartararo zijn marge op de concurrentie iets slinken. Francesco Bagnaia is na zijn zege in de GP van Aragon de nieuwe nummer twee in de titelstrijd, hij verkleinde het gat naar 53 punten. Voor dit weekend had Quartararo echter nog een voorsprong van 65 punten op Joan Mir, die na zijn derde plek nu ook derde is in de titelstrijd.