Quartararo wil progressie Yamaha zien voor tekenen nieuwe deal

De eerste MotoGP-test in aanloop naar het nieuwe seizoen begon donderdag op het circuit van Jerez. Fabio Quartararo eindigde op de eerste dag op de negende plaats en was zeven tienden langzamer dan Takaaki Nakagami. De MotoGP-wereldkampioen reed op de 2022-versie van de Yamaha M1 en klonk gelaten toen hij constateerde dat hij tijdens de Misano-test ook al met deze versie van het frame gereden had. De Fransman had simpelweg meer verwacht. Intussen is er ook een andere strijd, namelijk die om de contracten voor 2023. Quartararo’s deal loopt eind volgend jaar af en Yamaha wil de wereldkampioen graag zo snel mogelijk opnieuw vastleggen.

Quartararo zegt echter dat hij daar niets voor voelt totdat hij de definitieve versie van de M1 heeft gereden in Sepang, waar in februari getest wordt. “Het is nog vroeg”, verklaarde hij, gevraagd naar een deal voor 2023 met Yamaha. “Ik wil zeker niet voor Maleisië tekenen, ik wil de evolutie van de motor zien. Dat is normaal. Het is niet normaal om al voor 2023 te tekenen als 2022 nog niet begonnen is. Ik denk dat ik weet wat mijn waarde is. Ik wacht het liefst nog even om te zien hoe het team ervoor staat met Yamaha, zeker om te zien of de motor voor Sepang nog verbeterd gaat worden. Ik vraag om hele belangrijke dingen. Daarna moeten ze laten zien wat we aan de motor kunnen verbeteren, als er iets beters komt is het goed. Maar we zullen zien welke richting het op gaat, dat kan invloed hebben op mijn toekomst bij Yamaha.”

De afgelopen races werd Quartararo met de neus op de feiten gedrukt toen hij iets verder naar achteren kwalificeerde en moeite had om naar voren te rijden. Het grootste probleem? Topsnelheid. De Yamaha was dit seizoen over het algemeen acht kilometer per uur langzamer dan de Ducati’s. Gevraagd naar zijn gevoelens met de 2022-machine, voegde hij toe: “De motor was heel erg te vergelijken met het exemplaar waar we in Misano mee gereden hebben, het was de motor van Misano. We hebben die motor getest, we hadden een nieuwe achterbrug, een andere elektronische afstelling en iets om wheelies tegen te gaan. Maar het was vooral vergelijkbaar met Misano. We moeten weer doen om verbetering te boeken. Dit is de eerste stap en hopelijk kunnen we meer doen voor Sepang.”