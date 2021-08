Quartararo in de problemen: “We kunnen het niet oplossen”

Vorige week klaagde Quartararo na de tweede training op een natte baan dat hij geen vertrouwen had met de M1. Vrijdag was het weer mis op de Red Bull Ring. Een flinke onweersbui trok over het circuit waardoor de baan aan het begin van de sessie drijfnat was. Pas tegen het einde droogde het voldoende op. Op een opdrogende baan is de Yamaha niet sterk en volgens Quartararo moet het team “iets heel anders” proberen om het tij te keren.

“Het gevoel was niet geweldig vandaag, in de ochtend ging het op de droge baan best aardig”, aldus Quartararo. “Maar in de regen heb ik helemaal geen vertrouwen. We hebben op de natte baan een probleem waar we maar geen oplossing voor kunnen vinden. We moeten echt iets heel anders gaan proberen en kijken of we daarmee vooruitgang boeken. In de regen voel ik me niet goed, aan het eind van de sessie kon ik opschuiven naar de achtste plek maar dat was niet genoeg voor een goed gevoel. Ik doe mijn best om daar nog iets aan te veranderen.”

Gevraagd waar het probleem ligt, zei Quartararo: “Aan de achterkant heb ik geen grip bij het ingaan van de bocht, ik heb geen vertrouwen om snelheid mee te nemen de bocht in. Juist op de natte baan is dat heel belangrijk. Als je rechtop rijdt en naar een hellingshoek gaat, dan is het gevoel ontzettend slecht. We moeten proberen daar iets aan de doen, dan kunnen we sneller zijn in de regen.”

Quartararo viel vrijdag aan het eind van de eerste training enige tijd stil, maar verklaarde later dat er niet echt een technisch probleem was. De Fransman zette zijn machine uit voorzorg aan de kant toen hij een versnelling miste. “Dat ging even mis, in de bochten 7 en 8 schakelde ik twee keer, maar ik kon een keer niet schakelen. Ik bleef in de derde versnelling, de derde versnelling wordt niet echt gebruikt op dat stuk en het voelde dat de motor geen vermogen meer gaf. Ik kreeg geen melding op het dashboard, maar ik voelde iets vreemds en ben maar gestopt. Ik heb alles bekeken en zag dat het goed was, daarna ben ik weer vertrokken. We hadden geen probleem met de motor of de versnellingsbak, ik heb waarschijnlijk niet hard genoeg gedrukt op de versnellingshendel.”