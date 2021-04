Quartararo pakte zondag de vierde zege uit zijn nog jonge MotoGP-carrière door de GP van Doha op zijn naam te schrijven. Op het Losail Circuit wist de Fransman van Yamaha landgenoot Johann Zarco voor te blijven en daarmee zorgden zij voor een unicum: het was de eerste keer in het MotoGP-tijdperk dat een Frans duo op de eerste twee posities eindigde. Bovendien was het de eerste keer sinds de Franse GP van 1954 dat er twee Fransmannen op het podium stonden in de hoogste klasse van de motorsport. Ook bezetten de heren na twee races de eerste twee plaatsen in de titelstrijd, waarbij Zarco een voorsprong van vier punten heeft op Quartararo.

Na de race noemde Quartararo de GP van Doha een van de hoogtepunten in zijn carrière. "Gelukkig had ik een paar meter voorsprong op Johann, maar het voelt echt geweldig om samen op het podium te staan”, vertelde hij. De fabrieksrijder van Yamaha barstte op het podium bijna in tranen uit. “Toen hij het Franse volkslied begon te zingen, kwamen er veel emoties omhoog bij mij en begon ik bijna te huilen, maar hij maakte me aan het lachen en dat was een geweldig moment samen. Ik denk dat het delen van het podium met Johann een van de beste momenten van mijn carrière is.”

Landgenoot Zarco, die zijn eerste twee MotoGP-races voor Pramac Ducati op het podium eindigde, noemde de GP van Doha een ‘uniek’ en ‘fenomenaal’ moment voor de Franse motorsport. “We hebben met Claude [Michy, promotor van de Franse GP] gesproken over wat er met ons kan gebeuren in de laatste bocht. Ik zei ‘ik denk dat ik het risico niet neem, omdat ik op het rechte stuk moet wachten’. Het gebeurde niet, maar met Fabio als winnaar en ikzelf op de tweede plek ben ik net zo blij. Daarom pushte ik enorm om het volkslied mee te zingen, want je moet je realiseren dat het fenomenaal is wat wij kunnen doen voor de Franse motorsport. We moeten ervan genieten en dat hebben we enorm gedaan. Hij zei dat het een van de beste momenten van zijn carrière was. Dat realiseerde ik me niet op die manier, maar het is waar dat dit samen met mijn wereldtitels een van de beste dingen is. Het is een uniek moment.”

Johann Zarco, Pramac Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images