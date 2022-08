Quartararo overtreft verwachtingen: "Gevochten als een leeuw"

De rijders van Ducati waren dit weekend zeer dominant op de Red Bull Ring. Fabio Quartararo was op vrijdag en zaterdag de enige coureur die zich tussen de rijders van het Italiaanse merk kon mengen. Hij kwalificeerde zich als vijfde voor de race, maar viel in de eerste ronde een plekje terug. Toen Enea Bastianini met technische problemen moest opgeven, kreeg Quartararo iets meer lucht en kon hij naar voren kijken. In de zestiende ronde profiteerde hij van een fout van Jorge Martin, waardoor hij opklom naar de vierde plek. In de slotfase fungeerde Jack Miller als afstopper voor raceleider Francesco Bagnaia, maar met een magnifieke actie slaagde Quartararo erin om vier ronden van het einde naar de tweede plek te komen. De Fransman had vervolgens nog een paar ronden om Bagnaia te grazen te nemen, maar kwam daarvoor net te laat.

“Het was een prachtige race”, zegt Quartararo. “Het is alleen jammer dat we niet een hele goede start hadden. Ik had problemen om de voorband op temperatuur te krijgen, maar ook de achterband was een probleem. Ik zag Joan [Mir] ook gaan, hij ging hard onderuit. Het duurde een paar ronden voordat de banden op temperatuur waren, daarna kon ik mijn tempo langzaam opbouwen. Het was heel lastig om in te halen, maar ik ben agressief geweest. Ik heb een paar fouten gemaakt, maar ik slaagde erin om overeind te blijven. Het was een zware, maar een goede race.”

Quartararo beperkte zo de schade ten opzichte van Francesco Bagnaia, die sinds de zomerstop in bloedvorm verkeert en de hattrick in Spielberg voltooide. In het kampioenschap staat de Italiaan nu op 44 punten achterstand, Aleix Espargaro gaf op de zesde plek juist wat prijs en staat nu op 32 punten achterstand. Voor Quartararo was het vooral belangrijk om de snelheid terug te hebben nadat de races in Assen en Silverstone tegenvielen. “Ik had weer het zelfvertrouwen na twee moeilijke races. Ik heb op Silverstone al gezegd dat Pecco op dit moment de te kloppen coureur is in de MotoGP, natuurlijk zijn er in het kampioenschap twee tegenstanders: Aleix en Pecco. In de races zelf zijn er nog veel meer.”

Teamgenoot Franco Morbidelli komt zijn vormcrisis nog niet te boven. Hij was weliswaar aan de beterende hand dit weekend, maar crashte in de slotfase van de race.