Yamaha kende een lastige voorbereiding op het nieuwe MotoGP-seizoen 2023, maar op de slotdag van de wintertest in Portugal leek Fabio Quartararo met name in een enkele ronde een goede stap gezet te hebben. De Fransman kwalificeerde zich afgelopen weekend slechts op de elfde plek, wat de tiende startpositie werd door het wegvallen van de geblesseerde Ducati-coureur Enea Bastianini. Bij de start op zondag lag de Yamaha-rijder na de eerste ronde op de vijftiende plek. Hij knokte zich uiteindelijk naar P8, maar meer zat er niet in. Quartararo legt de schuld bij zijn kwalificatie en stelt dat de manier waarop de motor bestuurd moet worden het onmogelijk maakt om te vechten.

"Het was bijzonder moeilijk", blikt hij terug. "Het komt met name door de kwalificatie. Twee keer lukte het niet om goed te starten, al kwam dat in de sprint door een probleem met de launch control. In de Grand Prix koos ik na de start voor een lijn die niet goed was, waardoor we naar achteren vielen. Het tempo was niet slecht, maar de manier waarop we de motor moeten besturen maakt vechten lastig. We moeten een oplossing vinden. Wij hebben een compleet andere motor dan de rest. Zij hebben meer grip dan wij. Voor nu is er geen oplossing. Ik kan terugkomen, dicht bij komen, maar geen actie voorbereiden. Vervolgens slaan zij weer een gat, kom ik terug, maar kan ik niet inhalen. Dat is nu het grootste probleem."

Quartararo bezet momenteel de tiende plek in het kampioenschap, nadat hij in de sprintrace geen punten scoorde. Volgens de Fransman zit er veel potentie in de nieuwe Yamaha, maar weet het team nog niet hoe deze volledig benut kan worden. "Het is een vloeiend circuit, maar met weinig grip", antwoordt hij op de vraag of het circuit van Rio Hondo in Argentinië beter bij de motor past. "Het is lastig te voorspellen wat we daar kunnen doen. Ik zat achter alle fabrikanten in de race en ik had de problemen achter de alle fabrikanten. Er is potentie. We zijn snel, maar kunnen niet bijblijven en vechten. Sommige fabrikanten zijn verder dan wij zijn. Ik kan niet vertellen wat we moeten doen."