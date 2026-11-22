MotoGP GP van Portugal

Fabio Quartararo noemt Marc Márquez na tiende wereldtitel beste MotoGP-coureur ooit

Quartararo reageert op het kampioenschapssucces van Marquez en geeft zijn mening over waar de Spanjaard staat tussen de groten van de motorsport

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 18:25

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Fabio Quartararo vindt dat Marc Márquez met zijn bijzondere weg naar de MotoGP-titel van 2026 alle twijfel heeft weggenomen over zijn status als beste rijder uit de geschiedenis van het kampioenschap.

Ducati-rijder Márquez stelde zondag in Portimão met nog één ronde te gaan zijn tiende wereldtitel veilig. Hij maakte daarmee een achterstand van 102 punten op Aprilia-rijder Marco Bezzecchi goed, in een opmerkelijke comeback na blessureleed.

De titel, zijn achtste in de koningsklasse, bracht hem op gelijke hoogte met de legendarische Giacomo Agostini. Die kwam na de cooldownlap bij hem op het podium voor een speciale viering die door MotoGP en Ducati samen was georganiseerd.

Márquez mengde zich in de jaren 2010 al in de GOAT-discussie nadat hij in zijn eerste zeven seizoenen in de koningsklasse zes titels had gewonnen. Zijn recente successen in 2025 en ‘26, na jaren vol blessureproblemen, hebben zijn nalatenschap verder bevestigd.

Quartararo, zelf wereldkampioen, was vol lof over Márquez en noemde hem de beste rijder die MotoGP ooit heeft gezien.

“Ik denk dat de viering alles zegt. Samen met de GOAT die trap op. Dat was echt heel mooi om te zien”, zei de Yamaha-rijder.

“Ik heb er weinig aan toe te voegen, want toen ik 14 jaar was, was hij de man die won. Nu ik 27 ben, wint hij nog steeds. Volgens mij wordt het tijd dat hij even rust neemt [lacht]. Grapje.

“Maar ja, hij is de beste, de slimste en de snelste.”

Op de vraag of hij Márquez nu als de GOAT beschouwt, antwoordde Quartararo volmondig: “Ja."

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez kreeg bij de Grand Prix van Indonesië in 2025 een flinke tegenslag te verwerken toen een incident, veroorzaakt door Bezzecchi, hem opnieuw een schouderblessure opleverde. De crash tastte zijn fitheid verder aan en dwong hem halverwege het seizoen 2026 tot een extra operatie.

Om zijn fysieke beperkingen te compenseren, legde Márquez meer nadruk op zijn mentale aanpak om in de titelstrijd een voordeel te pakken ten opzichte van het Aprilia-duo Bezzecchi en Jorge Martín.

Quartararo prees dit seizoen de mentale scherpte van de Spanjaard en wees erop hoe hij mind games gebruikte om zijn rivalen onder druk te zetten.

“Ik zag een opmerking die hij twee dagen geleden maakte, dat de snelste [versie van hem] meer in het verleden lag. Nu vind ik het mooi hoe hij mentaal met alle rijders speelt. Ik denk dat hij echt heel slim is.

“Hij is ook echt sterk. Hij is niet alleen snel. Hij heeft alles en hij is snel onder alle omstandigheden.”

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- Het Motorsport.com-team

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