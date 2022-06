Quartararo begon 2022 niet gefocust: “Heb het nu losgelaten”

De regerend MotoGP-wereldkampioen hoopte na afloop van vorig seizoen dat Yamaha met een snellere krachtbron zou komen, maar hij kwam van een koude kermis thuis. De Japanse formatie had in feite helemaal geen winst geboekt met de nieuwe machine, waardoor de Fransman twijfel zaaide over zijn toekomst. Aan die onzekerheid kwam vorige week een einde toen Yamaha kort voor de Grand Prix van Catalonië bekendmaakte dat Quartararo zijn contract met twee jaar verlengde. Hij volgde dat nieuws op met een fabelachtige overwinning in Barcelona, waar hij de lakens van start tot finish uitdeelde.

Quartararo staat stevig aan de leiding in het wereldkampioenschap en dat is een groot verschil met de beginfase van het seizoen, toen hij alleen maar mopperde over de snelheid van de Yamaha M1. Na een frustrerende start zette de Fransman de knop om, zo laat hij in gesprek met deze site weten. “Er is vanaf februari niets veranderd”, zegt Quartararo in gesprek met Motorsport.com, kort na de bekendmaking van zijn nieuwe tweejarige deal. “Aan het begin van het wereldkampioenschap was ik niet gefocust, dat was de verandering. Ik zag dat Yamaha zich niet verbeterd had en daar was ik boos over, het blokkeerde me. Ik zat een beetje gevangen in die woede, in anderhalf jaar ontwikkeling werd de motor geen kilometer sneller. Dat vond ik moeilijk te accepteren. In een jaar tijd veranderde alles: dat ik Alex Rins voorbij kon rijden op de rechte stukken tot het moment dat hij me zo hard voorbijvloog dat de stickers van de motor scheurden.”

Quartararo eindigde in de Grand Prix van Qatar op de negende plaats, stond op het podium in Indonesië en moest in Argentinië genoegen nemen met P8. Veel te wisselvallig voor een coureur die aanspraak wil maken op de wereldtitel. In de Verenigde Staten kwam naar eigen zeggen de ommekeer. “In Qatar en Argentinië had ik het veel beter kunnen doen, maar na Austin accepteerde ik waar ik het mee moest doen. De motor was minder en is niet verbeterd, maar ik nam mezelf voor om gewoon altijd mijn uiterste best te doen. In Austin finishte ik als zevende na een gevecht met Marc en dat was al een goed resultaat. Daarna won ik in Portimao. Ik zei tegen mezelf: ‘Stop met het praten over topsnelheid en concentreer je op wat je moet doen. Zo snel mogelijk rijden en dan zien we wel waar het schip strandt’.”

Quartararo werkte voorheen met een sportpsycholoog om te werken aan zijn problemen, maar dat was nu niet nodig. “Deze aanpassing heb ik volledig op eigen kracht gedaan”, vervolgt Quartararo. “Ik heb een tijd geleden met een psycholoog gewerkt, daar heb ik veel van geleerd. Ik weet dat het zinloos is om boos te worden over iets waar je geen controle over hebt. Dat was voor mijzelf slecht, maar ook voor de sfeer in de pitbox. Boosheid helpt je niet om tot goed resultaten te komen.”

