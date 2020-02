Quartararo: Nog niet honderd procent comfortabel op nieuwe Yamaha

Quartararo speelde zich in de kijker als een van de sterren in het 2019-seizoen, toen hij zijn debuut maakte bij Petronas Yamaha SRT. Hij was nog niet in staat om een race te winnen, maar kwam er een paar keer heel dichtbij. Hij kwam vaak net wat snelheid tekort in gevecht met kampioen Marc Marquez, maar heeft dusdanig veel indruk gemaakt dat hij een plekje bij het fabrieksteam van Yamaha heeft gekregen voor 2021.

Het afgelopen jaar reed hij nog op de specificatie van het voorgaande seizoen, maar in 2020 zal hij beschikken over de nieuwste motor. Het zal dus interessant worden om te zien hoe hij, inmiddels met meer ervaring, in zijn tweede jaar bij het satellietteam gaat presteren. Met de resultaten in de eerste Sepang-testdagen gaf Quartararo een goed signaal af, maar hij liet na afloop wel weten zich nog niet geheel op zijn gemak te voelen op de Yamaha YZR-M1. "Ik voel me nog niet honderd procent comfortabel met deze motor, dus we moeten daar aan werken en begrijpen waarom niet. We moeten ook de data vergelijken met die van het fabrieksteam. Het is niet per se één probleem, maar een algemeen gevoel. Het heeft te maken met het remmen, de elektronica, het gas geven, de grip, eigenlijk van alles en dat maakt het wel lastig om te analyseren."

Het tempo van Quartararo lag tijdens de test niet alleen hoog in een enkele ronde, maar ook in de langere runs. Hij gelooft dat Yamaha een paar extra tienden heeft gevonden gedurende de winter, al doet de topsnelheid nog onder voor die van de rivaliserende merken. "Ik ben erg blij dat we op de slechtste dag alsnog in de 1 minuut en 59 seconden belandden. Twee minuten of meer is erg langzaam, dus over het tempo ben ik zeker tevreden. Het is de eerste lange run met de motor, we moeten nog werken aan de elektronica. Het is niet makkelijk, maar we hebben nog een test te gaan voor de eerste race van het nieuwe seizoen", doelt hij op de driedaagse test in Qatar die op 22 februari begint.

"Afgelopen jaar zagen we dat het grootste probleem de topsnelheid was. We zitten nog steeds ver van de rest af en dat is iets waar we in Qatar nog eens goed naar moeten kijken. Maar ja, ik denk dat we met deze motorspecificatie al een paar tienden hebben kunnen winnen.

Met medewerking van Lewis Duncan en Oriol Puigdemont