Dat het niet goed gaat met de wereldkampioen van 2021 is duidelijk. Fabio Quartararo steekt zijn ongenoegen ook niet onder stoelen of banken. Zo merkte hij vrijdag in Jerez op dat de sterke punten van Yamaha op de Spaanse renbaan in de afgelopen jaren, zijn verdwenen. Quartararo kwam in de kwalificatie niet verder dan de zestiende plek. In de sprintrace wist hij maar een paar plekken te winnen met de Yamaha M1. Hij finishte buiten de punten op de twaalfde plaats, daar waar de eerste negen een beloning krijgen.

In een gesprek met Canal+ uitte Quartararo na de sprintrace opnieuw zijn frustraties over de motor. Hij zei daarbij dat Yamaha "de mentaliteit van het team moet veranderen" als het ooit beter wil worden. "We hebben bijna alle sterke punten verloren, [toen ik] bijvoorbeeld het verschil maakte als het ging om bochtensnelheid. Het remmen is nog wel een van onze sterke punten. We zullen een oplossing moeten vinden. Vooral de mentaliteit van het team moet veranderen, want ik denk dat we meer slapen dan iets goed doen."

Quartararo zegt dat hij niet bij machte was om een coureur voor hem in te halen in de sprintrace, ondanks dat hij het gevoel had sneller te zijn dan hen. "Dat is het grootste probleem. Ik ben sneller dan de jongens voor me, maar zelfs bij één seconde [verschil] heb ik nog het gevoel dat de band heel slecht is. Dit is een probleem dat we niet kunnen oplossen. Als je kijkt naar de jongens vooraan, zoals Brad [Binder], die zijwaarts gaan; als ik dat zou doen, glijdt de voorkant meteen weg."

"Het is een probleem dat we nooit echt hebben opgelost", ging Quartararo verder. "We begonnen extra laag [met de voorbandenspanning] en we kwamen op een normale hoogte. Maar dit is niet het probleem. Het is een probleem van grip. De achterband is niet zo slecht, maar de voorkant. Ik ben niet in staat om de motor te laten hellen. Ik rijd 1.38-tijden en voel me traag. Ik zou veel sneller kunnen gaan, maar ik kan het niet."

"Regelrechte ramp"

Quartararo was een van de grootste verliezers van de code rood-situatie in de sprintrace zaterdag, veroorzaakt door de botsing tussen zijn teamgenoot Franco Morbidelli en Alex Marquez. De Fransman was in de eerste twee bochten na de start opgeklommen van de zestiende naar de achtste plaats, maar kon bij de tweede start niet dezelfde vooruitgang boeken. Maar zelfs zonder de rode vlag denkt Quartararo dat hij niet verder was gekomen dan P8.

"Het was een moeilijke dag, vooral in de kwalificatie. Ik had niet verwacht dat ik zo langzaam zou zijn. In de ochtend reed ik met tien ronden op de band een 1.37.3. Ik heb er twee nieuwe banden opgezet en was maar drie tienden sneller. Het was een regelrechte ramp. En dan de race. Zodra ik achter een rijder zit, kan ik niet bij hem blijven. Zelfs bij de eerste start, toen ik negen posities goedmaakte, zou ik op exact dezelfde plaats gebleven zijn. Omdat ik niet in staat ben om in te halen, ik ben niet in staat om bij de rijder voor me te blijven - wie het ook is. Het is een probleem dat we al zo vaak hebben gehad."

Quartararo bezet de negende plaats in het WK met 34 punten. Marco Bezzecchi voert de lijst aan met 65 punten. Yamaha (43) staat laatste bij de constructeurs, ruim achter koploper Ducati (103).