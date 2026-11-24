MotoGP GP van Portugal
Fabio Quartararo na inhaalrace in sprint Portimao: 'De eerste ronden waren leuk!'
De Yamaha-man ging zaterdag van 20ste naar achtste
Richard Asher
Gepubliceerd: 24 nov 2026, 11:45
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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images
Fabio Quartararo is positiever dan anders in aanloop naar de Grand Prix van Portugal van zondag, na een "leuke" rit in de sprintrace op zaterdag.
De Franse coureur knokte zich van de twintigste startplek naar de achtste plaats in de uitslag en won in de eerste drie ronden al acht posities.
Hij bekroonde een sterke race door in de laatste ronde de fabrieks-Ducati van Iker Lecuona te passeren en zo twee punten te pakken.
"Ik had een geweldige start en daarna haalde ik een paar rijders in… Een paar rijders maakten een fout, en vervolgens moest ik inhalen op plekken waar je dat normaal niet ziet, zoals midden in de bocht in bocht 14 en in bocht 8.
"Dus ja, ik moest een beetje agressief aanvallen. De eerste ronden waren leuk!
"Daarna zat ik vast achter Iker", blikte Quartararo terug. "Mijn tempo was, denk ik, twee of drie tienden beter, maar ik kon niet eens een poging doen om in te halen. In de laatste ronden, toen het regende, kon ik wat meer aanvallen."
Quartararo legde uit dat zijn lage kwalificatiepositie, waarbij hij de langzaamste van de vier Yamaha-rijders was, geen goed beeld gaf van zijn tempo.
"Ik wist dat mijn tempo veel beter was dan een twintigste plek, maar ik kon in de kwalificatie geen enkele ronde neerzetten", zei de man uit Nice.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Gevraagd of de timing van de crash van Diogo Moreira en de daaropvolgende rode vlag deel van het probleem was geweest, stemde Quartararo daarmee in.
"Ik denk dat hij liever niet was gecrasht!", lachte Quartararo als reactie op grappen dat de rode vlag gepland was door zijn toekomstige HRC-teamgenoot, die bovenaan de tijdenlijst stond. "Want het was een flinke klapper.
"Maar ja, voor ons was het natuurlijk een grote straf, want vanaf bijna achteraan starten helpt niet. Maar ik denk dat het heel mooi was om zo'n race te rijden."
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