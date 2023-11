Quartararo: Motorblok Yamaha niet enorm anders bij MotoGP-test Valencia

Yamaha loopt in het huidige MotoGP-seizoen 2023 achter de feiten aan. De M1 is een van de mindere motorfietsen op de grid en dat is deels te wijten aan het motorblok, dat wel vermogen heeft maar het niet goed kan overbrengen op het asfalt. Om de problemen het hoofd te bieden werd voormalig F1-engineer Luca Marmorini aangetrokken en in september konden Fabio Quartararo en Franco Morbidelli in Misano voor het eerst met een prototype motorblok voor 2024 testen. Eerstgenoemde was toen echter niet echt te spreken over de veranderingen. Hij stelde daar vooral qua vermogen veel meer van te verwachten, al meldde Yamaha juist dat de test volgens plan was verlopen.

Na afloop van de test maakte Yamaha duidelijk dat het voor 2024 nog twee verschillende motorblokken in ontwikkeling heeft. Desondanks is aan Quartararo verteld dat hij geen hoge verwachtingen moet hebben van het motorblok dat hij na afloop van de seizoensafsluiter gaat testen in Valencia. "Ik heb nog niet met ze gesproken op dit moment", antwoordde hij op de vraag wat hij hoopte te ervaren van de Yamaha-krachtbron tijdens de test in Spanje. "Ze hebben me verteld dat ik geen grote verandering moet verwachten voor Valencia. Normaal gesproken komt de grote stap hier [in Sepang] in februari. Ik weet dus niet wat ik mag verwachten van Valencia en of we daar iets nieuws hebben."

Na zijn vijfde plaats in Thailand staat Quartararo bij aanvang van de laatste triple-header van het MotoGP-seizoen op de negende plek in het kampioenschap. In Maleisië hoopt de wereldkampioen van 2021 zijn vorm uit Buriram vast te kunnen houden. "Een race als Thailand zou geweldig zijn. Op zo'n circuit in de top-zes, top-zeven eindigen is uitstekend", aldus Quartararo, die vrijdag op solide wijze aan het raceweekend in Sepang is begonnen. In de eerste vrije training opende hij met de vijfde tijd, waarna hij in de tweede sessie van de dag op de zevende plek eindigde. De doelstelling om vrijdag rechtstreekse plaatsing af te dwingen voor Q2, wist de Fransman daarmee te bereiken.