Quartararo over MotoGP-toekomst: "Al gesproken met andere merken"

Het huidige contract van Fabio Quartararo bij het fabrieksteam van Yamaha loopt eind 2024 af. Hij heeft er in 2023 geen geheim van gemaakt dat het Japanse merk een behoorlijke stap moet zetten om hem ervan te overtuigen zijn verbintenis te verlengen. Daar is naar geluisterd, want Yamaha heeft deze winter met technisch directeur Max Bartolini en aerodynamica-specialist Marco Nicotra twee belangrijke spelers weggekaapt bij wereldkampioen Ducati. Ook de YZR-M1 is deze winter behoorlijk aangepakt, al heeft dat tijdens de test in Maleisië niet meer dan de elfde tijd opgeleverd voor Quartararo op acht tienden van snelste man Francesco Bagnaia.

Het zorgt ervoor dat Quartararo nog altijd het gevoel heeft dat er meer gedaan moet worden om hem van een langer Yamaha-avontuur te overtuigen. "Er is een antwoord gekomen op wat ik gevraagd heb, maar het resultaat is niet helemaal wat ik had gewild", vertelt hij aan Motorsport.com. De fase waarin hij zijn opties bekijkt, is inmiddels ook al aangebroken. "Ik heb al eerste contacten gehad met andere fabrikanten, maar dat zal Yamaha ongetwijfeld weten. Nu is het aan Yamaha om te laten zien welke stappen ze zetten. Ik ben best blij met wat ze gedaan hebben, maar het is een kwestie van bekijken hoe het zich op de korte termijn ontwikkelt."

Hoewel de M1 nog altijd niet helemaal aan de wensen van Quartararo voldoet, ontkent de wereldkampioen van 2021 niet dat Yamaha afgelopen winter een nieuwe weg is ingeslagen. "Er is een grote verandering geweest bij Yamaha. Het is duidelijk dat ik het niet leuk vindt om zo ver achteraan te zitten. Ik verschijn dan ook niet met een lach in de garage, maar we werken nu wel op een veel agressievere manier", concludeert hij. "In het verleden was het gezegde in de paddock dat de Yamaha-engineers altijd als eerste naar het hotel vertrokken. Nu werken ze heel hard. Er zijn nieuwe mensen gekomen die bij een fabriek werkten die won en ver voor lag."

Het eerstvolgende moment voor Quartararo om de M1 aan de tand te voelen is de tweedaagse wintertest in Qatar, die maandag en dinsdag wordt afgewerkt. Enkele weken later wordt op 10 maart in Losail ook de eerste Grand Prix van 2024 verreden.