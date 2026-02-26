Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Video: Max Verstappen legt het nieuwe Formule 1-reglement uit

Formule 1
Wintertest Bahrein II
Video: Max Verstappen legt het nieuwe Formule 1-reglement uit

De grote les uit 2025 die Álex Márquez wil toepassen in MotoGP 2026

MotoGP
GP van Thailand
De grote les uit 2025 die Álex Márquez wil toepassen in MotoGP 2026

Waarom Marc Márquez met aeropakket GP24 aan MotoGP-seizoen 2026 begint

MotoGP
GP van Thailand
Waarom Marc Márquez met aeropakket GP24 aan MotoGP-seizoen 2026 begint

Foto's: De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

MotoGP
GP van Thailand
Foto's: De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

Max Verstappen: "Denk niet dat we voor de overwinning meedoen"

Formule 1
GP van Australië
Max Verstappen: "Denk niet dat we voor de overwinning meedoen"

Quartararo over MotoGP-toekomst: "Beslissing genomen, verder zeg ik niets"

MotoGP
Officiële test Buriram
Quartararo over MotoGP-toekomst: "Beslissing genomen, verder zeg ik niets"

Peugeot onthult nieuwe 'GTi-livery' voor WEC-seizoen 2026

WEC
Peugeot onthult nieuwe 'GTi-livery' voor WEC-seizoen 2026

F1-bandenleverancier Pirelli ziet hoofd motorsport Isola vertrekken

Formule 1
F1-bandenleverancier Pirelli ziet hoofd motorsport Isola vertrekken
MotoGP Officiële test Buriram

Quartararo over MotoGP-toekomst: "Beslissing genomen, verder zeg ik niets"

Te midden van geruchten over een overstap naar Honda heeft Fabio Quartararo toegegeven dat hij weet waar zijn toekomst in de MotoGP ligt. Hoe die toekomst eruit ziet, wil hij nog niet delen.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo rijdt sinds zijn MotoGP-debuut in 2019 al op een Yamaha en sinds 2021 is hij onderdeel van het Japanse fabrieksteam. Toch dreigt de samenwerking eind 2026 op te houden: Motorsport.com kon eerder deze maand al onthullen dat de Fransman in 2027 de overstap gaat maken naar Honda HRC - al bleef een officiële bevestiging tot dusver nog uit.

Meer over Fabio Quartararo:

Daardoor houdt de toekomst van Quartararo de gemoederen nog altijd behoorlijk bezig in Thailand, waar dit weekend de eerste Grand Prix van het MotoGP-seizoen 2026 wordt verreden. Op de vragen die hij over dit onderwerp kreeg, wilde hij echter weinig kwijt. Wel bevestigde hij dat hij inmiddels een keuze heeft gemaakt over waar hij zijn loopbaan gaat vervolgen.

"Ik kan je niet veel vertellen over mijn toekomst. Ik kan wel zeggen dat mijn beslissing duidelijk is en dat het mij op mentaal vlak heeft geholpen, maar er komt verder niets uit mijn mond over mijn toekomst", zei Quartararo in Buriram. Gevraagd naar wat hij denkt over zijn potentiële toekomstige werkgever Honda, was hij kort van stof: "Ik vind het een mooie motor."

Geen planning voor upgrades

Voordat een mogelijke overstap echt aan de orde is, verschijnt Quartararo in 2026 gewoon met Yamaha aan de start van het MotoGP-seizoen. Toch belooft het op voorhand een lastig seizoen te worden. Yamaha heeft voor 2026 een compleet nieuwe motor geïntroduceerd, met als belangrijkste verandering de overstap van een viercilinder lijnmotor naar een V4-motorblok.

Quartararo vreest dat het nog wel even duurt voordat de Yamaha met V4-motor sneller wordt.

Quartararo vreest dat het nog wel even duurt voordat de Yamaha met V4-motor sneller wordt.

Foto door: Steve Wobser / Getty Images

Gedurende de wintertests bleek echter dat de nieuwe YZR-M1 nog een behoorlijke achterstand te overbruggen heeft. Zo merkte Quartararo tijdens de tests al op dat de nieuwe motor tijdens een racesimulatie zo'n zeven tot acht tienden van een seconde per ronde langzamer is dan de motorfiets van vorig jaar. Mede hierdoor weet Quartararo dat het nog wel even kan duren voordat de Yamaha V4-motor competitief is.

"In zes maanden tijd zijn we er eigenlijk niet in geslaagd om een manier te vinden om ons echt sneller te voelen. Dus ik denk dat Yamaha zich nu gewoon focust op werken, maar natuurlijk kan niemand zeggen wanneer we sneller zullen zijn", zei de wereldkampioen van 2021, die geen concrete planning heeft gekregen voor wanneer Yamaha met verbeteringen komt.

Daar kan Quartararo overigens prima mee leven. "Uiteindelijk wisten we dat we hier tijdens de test iets nieuws zouden hebben, maar dat is niet gebeurd. Dus ik wil geen plan hebben voor Qatar en dat het dan niet doorgaat", aldus Quartararo. "Ik denk dat ze gewoon proberen een oplossing te vinden. En van mijn kant zal ik proberen zo kalm mogelijk te blijven."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Video: Max Verstappen legt het nieuwe Formule 1-reglement uit

Formule 1
Wintertest Bahrein II
Video: Max Verstappen legt het nieuwe Formule 1-reglement uit

De grote les uit 2025 die Álex Márquez wil toepassen in MotoGP 2026

MotoGP
GP van Thailand
De grote les uit 2025 die Álex Márquez wil toepassen in MotoGP 2026

Waarom Marc Márquez met aeropakket GP24 aan MotoGP-seizoen 2026 begint

MotoGP
GP van Thailand
Waarom Marc Márquez met aeropakket GP24 aan MotoGP-seizoen 2026 begint

Foto's: De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

MotoGP
GP van Thailand
Foto's: De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld
Vorig artikel Joan Mir: "Op dit vlak moet Honda revolutie doorvoeren met MotoGP-motor"
Volgend artikel Foto's: De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

F1-bandenleverancier Pirelli ziet hoofd motorsport Isola vertrekken

Formule 1
Formule 1
F1-bandenleverancier Pirelli ziet hoofd motorsport Isola vertrekken

De voorwaarde van Verstappen en Alonso voor Le Mans-deelname met Vettel

Formule 1
Formule 1
De voorwaarde van Verstappen en Alonso voor Le Mans-deelname met Vettel

Veijer ambitieus voor tweede Moto2-seizoen: "Fitter en beter voorbereid"

Moto2
Moto2
Veijer ambitieus voor tweede Moto2-seizoen: "Fitter en beter voorbereid"
Meer van
Fabio Quartararo

Rins over mogelijk vertrek Quartararo: "Kijken of Yamaha dan meer naar ons luistert"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Rins over mogelijk vertrek Quartararo: "Kijken of Yamaha dan meer naar ons luistert"

Quartararo waarschuwt: "Kan nog jaar duren voordat Yamaha competitief is"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Quartararo waarschuwt: "Kan nog jaar duren voordat Yamaha competitief is"

Fabio Quartararo reageert op speculatie over zijn MotoGP-toekomst

MotoGP
MotoGP
Fabio Quartararo reageert op speculatie over zijn MotoGP-toekomst
Meer van
Yamaha MotoGP Team

Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

MotoGP
MotoGP
Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

Yamaha wijst belangrijkste verbeterpunt aan na MotoGP-test Sepang

MotoGP
MotoGP
Yamaha wijst belangrijkste verbeterpunt aan na MotoGP-test Sepang

Yamaha onderbreekt MotoGP-test Sepang na problemen met V4-motorblok

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Yamaha onderbreekt MotoGP-test Sepang na problemen met V4-motorblok