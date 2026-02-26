Quartararo over MotoGP-toekomst: "Beslissing genomen, verder zeg ik niets"
Te midden van geruchten over een overstap naar Honda heeft Fabio Quartararo toegegeven dat hij weet waar zijn toekomst in de MotoGP ligt. Hoe die toekomst eruit ziet, wil hij nog niet delen.
Fabio Quartararo rijdt sinds zijn MotoGP-debuut in 2019 al op een Yamaha en sinds 2021 is hij onderdeel van het Japanse fabrieksteam. Toch dreigt de samenwerking eind 2026 op te houden: Motorsport.com kon eerder deze maand al onthullen dat de Fransman in 2027 de overstap gaat maken naar Honda HRC - al bleef een officiële bevestiging tot dusver nog uit.
Daardoor houdt de toekomst van Quartararo de gemoederen nog altijd behoorlijk bezig in Thailand, waar dit weekend de eerste Grand Prix van het MotoGP-seizoen 2026 wordt verreden. Op de vragen die hij over dit onderwerp kreeg, wilde hij echter weinig kwijt. Wel bevestigde hij dat hij inmiddels een keuze heeft gemaakt over waar hij zijn loopbaan gaat vervolgen.
"Ik kan je niet veel vertellen over mijn toekomst. Ik kan wel zeggen dat mijn beslissing duidelijk is en dat het mij op mentaal vlak heeft geholpen, maar er komt verder niets uit mijn mond over mijn toekomst", zei Quartararo in Buriram. Gevraagd naar wat hij denkt over zijn potentiële toekomstige werkgever Honda, was hij kort van stof: "Ik vind het een mooie motor."
Geen planning voor upgrades
Voordat een mogelijke overstap echt aan de orde is, verschijnt Quartararo in 2026 gewoon met Yamaha aan de start van het MotoGP-seizoen. Toch belooft het op voorhand een lastig seizoen te worden. Yamaha heeft voor 2026 een compleet nieuwe motor geïntroduceerd, met als belangrijkste verandering de overstap van een viercilinder lijnmotor naar een V4-motorblok.
Gedurende de wintertests bleek echter dat de nieuwe YZR-M1 nog een behoorlijke achterstand te overbruggen heeft. Zo merkte Quartararo tijdens de tests al op dat de nieuwe motor tijdens een racesimulatie zo'n zeven tot acht tienden van een seconde per ronde langzamer is dan de motorfiets van vorig jaar. Mede hierdoor weet Quartararo dat het nog wel even kan duren voordat de Yamaha V4-motor competitief is.
"In zes maanden tijd zijn we er eigenlijk niet in geslaagd om een manier te vinden om ons echt sneller te voelen. Dus ik denk dat Yamaha zich nu gewoon focust op werken, maar natuurlijk kan niemand zeggen wanneer we sneller zullen zijn", zei de wereldkampioen van 2021, die geen concrete planning heeft gekregen voor wanneer Yamaha met verbeteringen komt.
Daar kan Quartararo overigens prima mee leven. "Uiteindelijk wisten we dat we hier tijdens de test iets nieuws zouden hebben, maar dat is niet gebeurd. Dus ik wil geen plan hebben voor Qatar en dat het dan niet doorgaat", aldus Quartararo. "Ik denk dat ze gewoon proberen een oplossing te vinden. En van mijn kant zal ik proberen zo kalm mogelijk te blijven."
