De Yamaha-rijder deed een poging om Aleix Espargaro in te halen toen hij te hard remde en de Spanjaard raakte. Quartararo ging onderuit, maar Espargaro kon zijn weg vervolgen en poetste zijn achterstand grotendeels weg door als vierde aan de finish te komen. De stewards stelden onderzoek in naar het incident en kwamen tot de conclusie dat Quartararo schuldig was. De stewards vonden Quartararo “te ambitieus” en hij zorgde er met zijn actie voor dat de race van Espargaro “flink beïnvloed” werd. Hij moet daardoor tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone een long lap-penalty inlossen.

Er werd vol onbegrip gereageerd op de sanctie die Quartararo kreeg, vooral omdat aanstichters van verschillende crashes dit seizoen niet bestraft werden. Op social media plaatste Quartararo maandag een reactie. “Dus… Een long lap voor de volgende race”, zegt de WK-leider, die ten opzichte van rivaal Espargaro dertien punten verloor. “Nu mag je niet meer proberen om in te halen, ze denken dat je te ambitieus bent. Begin dit jaar veroorzaakten verschillende coureurs een race-incident, maar nu was ik blijkbaar gevaarlijk bezig. Ik wil de stewards hierbij feliciteren, ze doen fantastisch werk. Volgende keer probeer ik niet meer in te halen zodat ik geen straf krijg.”

De stewards in de MotoGP staan al langere tijd ter discussie. Francesco Bagnaia was begin dit seizoen de aanstichter van een crash in de Grand Prix van Qatar, waarbij Jorge Martin het slachtoffer was. De Italiaan kreeg daarvoor ook geen straf. Tijdens de Grand Prix van Catalonië werd Takaaki Nakagami vrijgesproken toen hij Alex Rins en Francesco Bagnaia in de eerste bocht uit de wedstrijd reed. Alex Rins riep daarna op om de MotoGP-stewards te vervangen.

Quartararo stapte na zijn valpartij in de vijfde ronde nog wel op, maar gaf niet veel later op toen hij door een defect aan zijn motor opnieuw crashte.