Voor MotoGP-man Fabio Quartararo stond na zijn derde plaats in Indonesië eindelijk weer eens de champagne klaar, al was het volgens de Fransman geen makkelijke race geweest. "Ik pushte de hele race heel erg hard", verklaart de kampioen van de koningsklasse van de motorsport van 2021. "Toen ik alleen reed kunnen we onze eigen rijstijl rijden en dat is goed, maar wanneer we achter een andere motor rijden is het een compleet ander verhaal." De 24-jarige rijder onthult dat het grootste probleem het inhalen is. Als hij met zijn Yamaha achter een coureur zit lukt het hem niet om deze op de baan te passeren: "De enige die ik kon inhalen was Aleix [Espargaro], maar hij had het heel moeilijk met de zachte banden. We kunnen niet inhalen en dat moet beter. Dat komt volgens mij ook vanwege het probleem met het vermogen."

Ondanks dat het inhalen niet lukte was voor Quartararo de race op het circuit van Mandalika een mooie. Hij stond na zijn derde plekken in India en Austin voor de derde keer dit seizoen op het podium. "Dit was voor mij het beste podium van het jaar", noemt de Yamaha-rijder, die slechts een kleine halve seconde tekortschoot voor de winst. Dichterbij de overwinning zat hij dit jaar nog niet. "In India zat ik nog acht of negen seconden achter [Marco] Bezzecchi. In Austin stond ik ook op het podium maar was ik te ver verwijderd van de winnaar. Ik kan hier zeggen dat ik [het gat] heb dichtgereden, ik heb dat echt op snelheid gedaan, niet vanwege omstandigheden in de race. Dit is verreweg het beste podium van het jaar."

Voor de volgende race in Australië is Quartararo minder optimistisch. "Dat gaat heel anders worden", noemt de fabriekscoureur van Yamaha. "Op dit circuit hadden we het vorig jaar heel erg moeilijk en we moeten daar goed voor onze banden zorgen. Met het gebrek aan acceleratie en vermogen gaat het een hele lastige opgave worden." Met al deze kanttekeningen zet de man uit Nice ook direct een doel voor het weekend op Philip Island: "We willen vanuit de trainingen Q2 halen."