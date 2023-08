Sinds zijn MotoGP-debuut in 2019 bij Petronas SRT heeft Fabio Quartararo zich op consistente wijze kunnen mengen in de strijd om de podiumplaatsen. Van 2020 tot en met 2022 wist hij ieder jaar races te winnen met als hoogtepunt de wereldtitel in 2021. In de tweede helft van 2022 werd echter een neerwaartse spiraal ingezet, met name doordat de tekortkomingen van de Yamaha duidelijker naar voren zijn gekomen. Dat zet zich vooralsnog voort in 2023, want na tien raceweekenden heeft Quartararo pas twee podiumplekken gescoord: in de GP van de Verenigde Staten werd hij derde, de positie die hij ook bekleedde na de sprintrace in Assen.

Het contrast tussen 2022 en 2023 is bijzonder groot voor Quartararo. Vorig jaar ging hij in dit stadium van het kampioenschap nog ruimschoots aan de leiding, dit jaar moet hij het vooralsnog doen met de elfde plek in de tussenstand. Zijn achterstand op WK-leider Francesco Bagnaia bedraagt inmiddels 178 punten. De situatie heeft echter ook gevolgen gehad voor de motivatie van de Fransman. Zo had hij in de eerste helft van het seizoen grootse moeite om zich te motiveren, maar hij is met een nieuwe aanpak aan de tweede seizoenshelft begonnen. Hij heeft strijden aan het front voorlopig uit zijn hoofd gezet en hoopt op die manier zijn plezier in het racen weer terug te vinden.

"In vergelijking met strijden met de top is het lastig", antwoordde Quartararo op een vraag hoe het mentaal is om de aanpassing te moeten maken van strijden om overwinningen naar knokken voor punten. "Eerlijk gezegd was ik in het eerste deel van het seizoen helemaal niet gemotiveerd. Drie jaar op rij vecht ik om het kampioenschap, maar nu moet ik vechten om punten te scoren. Natuurlijk was de motivatie er niet echt. Maar ik accepteer nu dat ik om deze posities moet vechten om zo mijn motivatie terug te krijgen, zodat ik in ieder geval de best mogelijke feedback geef en weer wat van het racen te kunnen genieten."

Eerder dit jaar heeft Quartararo zich regelmatig kritisch uitgelaten over de doorontwikkeling van de Yamaha M1. Zo stelde hij dat de test na de GP van San Marino van cruciaal belang wordt met het oog op zijn carrière na 2024, omdat het Japanse merk daar met de eerste versie van de motor voor volgend jaar verschijnt. Tegelijkertijd hoopt Quartararo ook dat Yamaha in de komende races nog met wat verbeteringen op de proppen komt. "Normaal gesproken moeten we in Barcelona of Misano nog wat kleine updates krijgen, maar dat is nog niet zeker."