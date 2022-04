Quartararo: "We mogen absoluut geen fouten meer maken"

Het huidige seizoen is tot nu toe hectisch verlopen, van een echte rangschikking is nog geen sprake in de MotoGP. Fabio Quartararo heeft in de eerste vier races pas één podiumfinish gescoord. De trage ontwikkeling van de Yamaha-krachtbron heeft ervoor gezorgd dat hij in Indonesië tweede werd, maar verder nog niet in de top-vijf geëindigd is. In Qatar werd hij negende, in Argentinië kwam hij als achtste aan de meet en in Amerika eindigde hij op de achtste plek. Hij staat momenteel op zeventien punten van WK-leider Enea Bastianini, maar stelt dat de komende races in Portimao en Jerez belangrijk zijn voor Yamaha.

“Dit is fifty-fifty voor ons”, zegt Quartararo over Portimao, waar hij vorig jaar de eerste race nog won. “Maar Jerez en Le Mans worden heel belangrijk voor ons. We kunnen ons geen fouten veroorloven. Als we voor het kampioenschap willen vechten, kunnen we geen fouten meer maken. Op dit soort circuits moeten we op het podium staan, anders wordt het heel lastig om eind dit jaar op een knappe plek te eindigen.”

Updates voor de M1? "Heb ik geen nieuws over"

De Yamaha mist ten opzichte van de concurrentie flink wat snelheid. Ook achter andere motoren heeft de M1 problemen, vooral omdat de hoge bochtensnelheid dan niet gebruikt kan worden. Quartararo heeft eerder gesproken over de window waarin de Yamaah werkt, iets dat grotendeels afhangt van het gripniveau. Yamaha werkt intussen wel aan nieuwigheden voor de M1, maar Quartararo heeft geen idee wanneer die updates komen.

“Ik hoop het wel”, zegt hij op de vraag of de motorfiets verbeterd wordt. “Op dit moment heb ik daar niet veel nieuws over, we moeten blij zijn met de zevende plek die we in Austin gehaald hebben. Het klinkt krankzinnig omdat ik vorig jaar wereldkampioen was, maar ik was in Austin echt blij met de zevende plek. We moeten de motor verbeteren.”