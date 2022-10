Yamaha-rijder Fabio Quartararo had kort voor de zomerstop een voorsprong van 91 punten op Francesco Bagnaia, maar die marge verdween als sneeuw voor de zon in de afgelopen races. Zondag kwam er een eind aan zijn periode aan kop van het kampioenschap. Quartararo maakte vroeg in de race een fout bij het insturen van Miller Corner. Hij kwam als twintigste terug op de baan. In de jacht op plekken goed te maken, ging het vervolgens weer mis. In de Southern Loop, bocht 2 van het Phillip Island Grand Prix Circuit had Quartararo te veel snelheid en schoof hij onderuit. Weer geen punten.

“Dit was niet de race waar ik op hoopte, een moeilijke dag, zeker de eerste fout in bocht 4”, legt Quartararo uit. “Het ging vrij aardig, maar het was lastig om de anderen in te halen toen ik op achterstand lag. Ik probeerde de banden te sparen, maar was te veel aan het pushen in die bocht. Qua bochtensnelheid scheelde het niet veel, maar de exitsnelheid van bocht 1 was wel veel sneller dan eerder.” Het moment van onbalans voor Miller Corner was het begin van het einde voor Quartararo. Gevraagd naar dat moment, zegt hij: “Ik remde en had Marini voor me zitten, ik moest wel wijd gaan om hem te ontwijken. Dat was mijn fout, die bocht. Het was niet makkelijk om daar iets anders te doen. Nu moeten we de bladzijde omslaan en hebben we in de resterende races nog maar één taak: races winnen. En dat wordt een van de lastigste opdrachten uit mijn carrière. Maar ik ben klaar om te vechten.”

Wil weer genieten

Bagnaia werd derde en leidt nu het kampioenschap met een voorsprong van veertien punten op Quartararo terwijl Jack Miller uitgeschakeld werd voor de titelstrijd. “Alles is veranderd”, erkent Quartararo. “Ik stop nu met het denken aan dit kampioenschap en denk dat het beter is om te genieten van de laatste twee races, ik wil weer plezier hebben. Het is lang geleden dat ik nog echt eens van een race kon genieten, dat ga ik proberen. Maleisië is een circuit dat me ligt, ik heb daar goede herinneringen aan en ik hoop er een mooie wedstrijd te rijden.”

In 2020 was Quartararo ook in de race voor de wereldtitel, maar toen bezweek hij onder de druk. “Nu is het anders”, reageert hij op een vraag over de gelijkenissen met 2020. “Ik moet nu genieten. Ik heb nu al een paar races niet kunnen genieten en dat is best moeilijk. Als je alleen aan het rijden bent, is het anders. We hebben een andere stijl dan de andere motoren en dan is het lastig om mee te doen, zeker in een groep.”