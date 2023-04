Quartararo mist gevoel in Yamaha op COTA: "Worstel met alles"

Het seizoen 2023 loopt voor Fabio Quartararo nog niet zoals gehoopt. De Fransman scoorde in de twee openingsronden slechts achttien punten en staat daarmee tiende in het kampioenschap. Ondanks verbeteringen aan de Yamaha-motor worstelt de wereldkampioen van 2021 met het vinden van een goede basisafstelling voor de M1. Ook in de twee vrijdagtrainingen op het Circuit of the Americas was hij op zoek naar de juiste afstelling.

Quartararo kende meerdere spannende momenten in de trainingen, maar wist zich uiteindelijk wel direct te plaatsen voor Q2 nadat hij de zevende tijd noteerde. Maar het gevoel op de motor is nog niet waar hij het wil hebben, benadrukt de Yamaha-rijder. Het is voor hem met name een uitdaging om de limiet aan de voorkant te vinden. "We hebben wat veranderingen doorgevoerd", liet Quartararo na de vrijdagtrainingen optekenen. "Uiteindelijk hebben we nog geen basis gevonden. Ik heb gezegd dat ik deze moet vinden en dat we deze dan vast moeten houden, ik wil echt naar een situatie gaan waarin we niets hoeven te veranderen."

"Maar," vervolgt Quartararo, "voor nu voel ik me niet goed op de motor, dus we moeten een oplossing vinden zodat we ons echt kunnen verbeteren." Waar hij dan mee worstelt? "Met alles, van alles een beetje. Vorig jaar kon ik soms voelen waar de limiet precies lag, dat is dit jaar niet zo. Het is nu zo dat als ik rem, ik niet weet of ik de motor verlies of niet. Ik had twee goede reddingen, maar ik voelde daarvoor de banden niet echt bewegen. Dit is dus iets dat we moeten bestuderen."

Quartararo worstelt al het hele jaar om snelheid over één ronde te vinden in de M1, een probleem dat ook op de vrijdag in de Verenigde Staten nog aanwezig was. "Ik maakte enkele fouten en nog steeds was het geen slechte rondetijd. De enige ronde die ik goed deed, was de ronde waarin ik terugkeerde naar de pitstraat. Maar de pace voelde best prima. In een vliegende ronde worstel ik te veel en probeer ik een beetje te veel. Het is dus van belang dat ik morgen kalm blijf en probeer om niet een beetje laat te remmen, te veel snelheid mee te nemen in de bocht en niet te denken aan de exit. Het gaat dus om een paar details, want als je met deze motor een kleine fout maakt, sta je achteraan. Je moet dus echt heel precies zijn."

Op vrijdag werd duidelijk dat de Yamaha M1 wat snelheid tekort kwam ten opzichte van de concurrentie. Quartararo was op het rechte stuk namelijk 6,4 kilometer per uur langzamer dan Brad Binder op de KTM, die de hoogste topsnelheid noteerde. Tot verbazing van Quartararo. "De snelheid was niet zo geweldig. Ik weet niet waarom, maar hopelijk kunnen we een oplossing vinden om bovenaan te staan omdat we vandaag lager stonden dan verwacht", aldus de Fransman.