Quartararo: "Nu al meer met Rins gesproken dan in vier jaar met Morbidelli"

Fabio Quartararo reed in zijn eerste twee MotoGP-seizoenen bij Petronas SRT al aan de zijde van Franco Morbidelli. De Fransman kreeg in 2021 promotie naar het fabrieksteam van Yamaha, waar hij na het vertrek van Maverick Viñales in de laatste vijf races opnieuw gezelschap kreeg van de Italiaan. Eind 2023 kwam de samenwerking ten einde doordat Morbidelli vertrok naar Pramac Ducati, maar van een echte samenwerking is nooit echt sprake geweest. Op persoonlijk vlak verschilden de twee rijders enorm van elkaar en dat had zo zijn weerslag op de manier waarop ze samenwerkten, zo vertelt Quartararo aan Motorsport.com.

"Met Alex voelt het heel goed. Eigenlijk heb ik in één test meer met hem gesproken en contact met hem gehad dan in vier jaar tijd met Morbidelli. Zo denk ik erover en dat is de realiteit", vergelijkt Quartararo de samenwerking met nieuwe teamgenoot Alex Rins met de werkwijze die hij met Morbidelli hanteerde. Rins kwam over van LCR Honda, waar hij slechts één seizoen in dienst was. Daarvoor reed de Spanjaard zes jaar voor Suzuki, dat eind 2022 uit de MotoGP vertrok. Tot dusver verliep de samenwerking met Quartararo dus goed, maar de wereldkampioen van 2021 erkende ook dat er een rivaliteit bestaat. Toch vond hij het vooral prettig dat hij openlijk over dingen kon praten met Rins.

"Het was fijn om naar de andere kant van de garage te lopen en op een natuurlijke manier te praten. Voorheen, toen Franco daar zat, durfde ik dat niet", vervolgt Quartararo, die tijdens de test in Sepang uiteindelijk de elfde tijd klokte op acht tienden van snelste man Francesco Bagnaia, maar vier tienden voor Rins. "Er is een rivaliteit met Alex. Hij wil mij verslaan en andersom wil ik hem juist verslaan. Maar ik versla hem liever als ik eerste wordt en hij tweede, dan dat ik hem versla terwijl we tiende en elfde worden. Bovendien hebben een rijstijl die weliswaar niet helemaal dezelfde is, maar die er wel voor zorgt dat we tegen dezelfde problemen aanlopen."

Rins en Quartararo vervolgen hun samenwerking op 19 en 20 februari tijdens een tweedaagse test in Qatar. Morbidelli staat dan nog langs de zijlijn na een zware trainingscrash in Portimão. De Pramac-rijder hoopt op tijd fit te zijn voor de seizoensopener in Qatar, die tussen 8 en 10 maart wordt verreden.