Het hele weekend ging het al niet goed bij het fabriekskamp van Yamaha. Het lukte Fabio Quartararo niet om rechtstreeks in de tweede kwalificatie te komen. Hij belandde er uiteindelijk via Q1, om vervolgens te blijven steken op de elfde startplek. Ook de testritten afgelopen winter verliepen niet naar wens. Quartararo heeft dan ook al meermaals zijn ongenoegen geuit over de progressie bij Yamaha. Zo kan zijn M1 nog wel wat topsnelheid gebruiken.

In de race wist Quartararo zich naar voren te werken, maar het podium was nooit in beeld. Na 22 ronden leek het een achtste plaats te gaan worden, maar de druiven werden nog zuurder; landgenoot Johann Zarco wurmde zijn Ducati vlak voor de streep nog voor de Yamaha en finishte 0.007 eerder. De achterstand op racewinnaar Enea Bastianini bedroeg meer dan tien tellen. Hoofdschuddend legde Quartararo de uitloopronde af. Hij was weliswaar de hoogst geklasseerde Yamaha, met teamgenoot Franco Morbidelli op P11, maar veel vreugde gaf hem dat niet.

"Ik geef alles"

"Vorig jaar wonnen we [Yamaha] hier beide races", reageert Quartararo bij terugkomst in de pits. "Nu rijden we praktisch achterin. Ver weg. Natuurlijk maak ik mij zorgen. Ik ga niet zeggen dat dit vertrouwen geeft. De vierde startrij en meedoen in Q1. Maar goed, zoals ik altijd zeg: ik ben niet de techneut." Quartararo wil niet dat er ook maar enige twijfel is over zijn inzet. "Die is 100%. Ik focus mij elke race en geef alles onder alle omstandigheden. Ik vecht voor de overwinning, voor P3, P5 en P9. Dat is zeker."

De druk in de voorband was in Qatar de boosdoener, aldus Quartararo. "Die ging al door het dak na twee ronden. Ik maakte een goede start, maar na de tweede ronde werd de bandendruk erg hoog. Zo vroeg al, dat is vreemd. Daarna zakte het tempo in. Ik weet niet hoe dit kon gebeuren. Ik had op iets meer tempo gerekend, maar er zat niet meer in."