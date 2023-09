Fabio Quartararo beleefde in India een persoonlijk hoogtepuntje door pas zijn tweede podium van het jaar te pakken. De kampioen van 2021 heeft een lastig seizoen bij Yamaha en staat met 108 punten op een elfde plaats in het rijderskampioenschap. De YZR-M1 matchte goed met het Buddh International Circuit, waardoor hij vlak achter Jorge Martin op een derde plaats eindigde. Even leek het er zelfs op dat hij P2 over zou nemen van de Spanjaard, nadat hij in bocht vier wijd ging. De Pramac-rijder heroverde zijn tweede plek echter twee bochten later alweer, en verdedigde de laatste bochten zijn positie met hand en tand.

In de eindfase van de race werd de 24-jarige coureur in staat gebracht om een inhaalpoging te wagen op Martin, omdat laatstgenoemde tijd verloor door het dichtdoen van zijn motorpak. “Ik wist niet of het de armpomp of het pak was [waar Martin mee bezig was], maar ik zag dat hij in bocht tien en elf iets vreemds deed, dus ik probeerde tot het einde te pushen. Maar ik voelde dat ik erg op de limiet zat met de motor en de band. Dit was uiteindelijk het beste dat we konden doen.”

Na de race legt Quartararo uit hoe hij de laatste ronde beleefde: “Toen hij me van bocht vijf naar zes inhaalde was mijn grip aan de linkerkant heel slecht geworden, en ik kon er niks aan doen”, vertelt de 24-jarige coureur. “Zelf in bocht tien zat ik er nog bij, maar de grip die ik had tijdens het remmen en insturen was erg slecht en ik kon niet stoppen. We finishten dus P3. We weten op welke gebieden we op dit circuit veel tijd verliezen: accelereren, topsnelheid en grip. We moeten dus hard werken om met deze mannen te kunnen vechten.”

Toen Quartararo vlak achter Martin over de finishlijn kwam, maakte de Fransman een gefrustreerd handgebaar. Hij legde naderhand uit dat dit niet bedoeld was voor zijn Spaanse collega. “[Martin’s manoeuvre] was oké. Het was gewoon frustrerend aangezien ik zo’n goed mogelijke exit probeerde te hebben, zo recht mogelijk, maar zij hadden gewoon meer grip. Hopelijk kunnen we snel een oplossing vinden.”

Kleine kansen benutten

De enkelvoudig wereldkampioen heeft in India het maximaal haalbare resultaat heeft binnengesleept en hoopt dat ze deze prestatie vaker kunnen herhalen. “Over het algemeen was het een geweldig weekend, vooral onze pace en de kwalificatie”, gaat hij verder. “We moeten slim zijn als we kleine kansen krijgen om dit soort resultaten neer te zetten.”