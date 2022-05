Quartararo koestert tweede plek in Mugello: “Niets te verliezen”

Na een moeizame kwalificatie dacht de regerend kampioen een moeilijke zondag te krijgen met zijn langzamere Yamaha. Na een agressieve start kwam de Fransman terecht in een mooi groepje met Luca Marini en Marco Bezzecchi van VR46, polesitter Fabio Di Giannantonio van Gresini en Johann Zarco van Pramac. Francesco Bagnaia slaagde erin weg te rijden en zijn tweede overwinning van het seizoen te pakken, maar Quartararo kwam als tweede aan de finish en pakte zo weer een paar punten winst op Aprilia-rijder Aleix Espargaro, die derde werd in Mugello.

“Dit was in feite de beste race uit mijn carrière, ik voelde me het hele weekend slecht en ik maakte in de race een geweldige start”, aldus Quartararo. “Daarna was ik aan het inhalen, ik verloor grip aan de voor- en achterkant. De Ducati’s reden me voorbij, maar ik kon counteren en inhalen. Dit was de beste race. Voor de race had ik al gedacht dat ik weinig te verliezen had, mijn snelheid was helemaal niet zo bijzonder. We hebben een grote verandering gedaan door de normale fairing er weer op te zetten en dat is veel beter. Ik reed op mijn best in deze race, daar ben ik heel blij mee.”

Yamaha kwam in Mugello met een nieuwe aerodynamische fairing om te zorgen dat de machine meer topsnelheid zou produceren, maar dat had voor Quartararo niet het gewenste effect. Hij gebruikte uiteindelijk de standaardfairing van Yamaha. “We hadden een nieuwe fairing waar we het hele weekend mee geknoeid hebben”, zegt hij. “Het voelde niet goed, maar we dachten dat het geen groot verschil zou maken. We zijn teruggegaan naar de standaardmotor. Dat scheelde wel een beetje topsnelheid, maar met de slipstream voor je is het niet zo slecht. Ik heb het hele weekend niet geklaagd over de snelheid. Vorig jaar reed ik heel snel en was het tempo ook goed, dit jaar was dat minder. Ik wilde terug naar de standaard configuratie en ik ben daar heel blij mee, al moest ik keihard vechten om Ducati’s in te halen. De tweede plek is geweldig, met die twintig punten ben ik erg blij.”