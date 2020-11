Quartararo: “Moet alle risico nemen om kans te maken op titel”

Op het natte Circuit Ricardo Tormo in Valencia heeft Fabio Quartararo dit weekend grote moeite gehad. Hoewel men dacht dat het droog zou blijven tijdens de kwalificatie, was het circuit nog behoorlijk nat toen Quartararo zaterdagmiddag in het tweede deel van de kwalificatie op de baan kwam. De jonge Fransman loopt al het hele weekend achter de feiten aan op de natte baan en dat werd in de kwalificatie niet anders. Hij was anderhalve seconde langzamer dan polesitter Pol Espargaro en kwam met een 1.41.943 niet verder dan de elfde plaats.

WK-leider Joan Mir begint vanaf de vijfde startplek aan de race, terwijl zijn teamgenoot Alex Rins op P2 aan de race mag beginnen. Reden genoeg voor Quartararo om vanaf het begin ‘agressief’ te rijden. “Vanuit deze positie heb ik morgen eerlijk gezegd niets te verliezen”, zei Quartararo. “Mijn doel is het winnen van het kampioenschap en als ik morgen geen grote risico’s neem, is het voorbij. Op dit moment moet ik echt m’n best doen, ik moet echt agressief gaan rijden en als we crashen of er gebeurt iets anders, dan is het om een goede reden. Ik moet gewoon zover mogelijk naar voren. Natuurlijk ga ik proberen om een goede warm-up af te werken, dat wordt heel belangrijk. Maar het wordt voor ons erg belangrijk om een goede race te rijden.”

"Ik ben geen ramp in de regen"

Tijdens de warm-up blijft het mogelijk droog en dat zou betekenen dat het de enige representatieve sessie is voor de race, die naar verwachting ook onder droge omstandigheden verreden gaat worden. Dat zou de redding kunnen zijn voor Quartararo, die zich op de natte baan geen moment thuis gevoeld heeft op de M1. “Ik denk dat ik als rijder alles geprobeerd heb, ik probeer anders te remmen, probeer anders te leunen, probeer de remmen anders te gebruiken en het helpt allemaal niets”, vervolgde hij. “Ik verlies steeds het gevoel aan de voorkant, dan de achterkant, ik ben aan het glijden en drijf maar wat over de baan. Het is vreemd en lastig te begrijpen, vorig jaar stond ik in de sessies op een natte baan telkens in de top-tien. Dit jaar sta ik in de top-vijf, maar wel van achteren. Het is lastig te begrijpen, het is heel erg frustrerend. Ik ben niet een hele goede rijder in de regen, maar ik ben ook niet de ramp die ik nu ben.”

Quartararo heeft sinds zijn overwinning in Barcelona niet meer op het podium gestaan, maar stelt dat hij nog altijd goed genoeg is voor de wereldtitel. “Ik ben sterk genoeg, we hebben alles onder controle als ik snel ben”, voegde hij toe. “We hebben grotere problemen dan vorig jaar, maar ik ben sterk genoeg om voor de titel te vechten. Als ik niet sterk genoeg was, zou ik dit jaar geen drie races gewonnen hebben en was ik elders ook niet zo sterk geweest.”