Quartararo draagt zege op aan Dupasquier: “Een moeilijke dag”

“Het was een hele vreemde dag”, zei Quartararo na het behalen van zijn derde overwinning dit seizoen. “Voor de start van de race was het heel emotioneel. Ik ben van mezelf altijd al vrij snel emotioneel, de minuut stilte voor de wedstrijd was heel lastig voor mij. Elke keer als ik door bocht 9 kwam, dan moest ik aan Jason denken. Deze overwinning is voor hem.” Quartararo zonderde zich daarna af en zette de knop om voor de race, hoe moeilijk dat ook was. “Zodra ik op de motor zat moest ik me daarvan afsluiten. Ik moest niet aan de andere rijders denken of aan de snellere Ducati’s. Ik moest me afsluiten en mijn uiterste best doen om deze race te winnen, voor hem en zijn familie. Eigenlijk was dit een weekend om snel te vergeten.”

Quartararo vertrok overigens bijzonder sterk. Dat was mede te denken aan het vernieuwde holeshotapparaat van Yamaha. De fabrikant kon de achterkant van de machine al laten zakken voor de start, voor dit weekend werd het systeem verbeterd en kon ook de voorkant aangepast worden. “Het werkte heel goed”, verklaarde Quartararo. “Er zit veel potentie in. Het was de eerste keer dat we met dit apparaat gestart zijn en ik verloor eigenlijk maar een positie in Mugello. Het voelde heel goed. Het gevoel was tijdens de trainingen een beetje vreemd omdat de motor zo laag lag, normaal voel je de balans bij het remmen, maar dat is nu anders omdat je zo laag zit. Over het algemeen was het gevoel goed en we kunnen stellen dat het heel aardig werkt.”

De Yamaha-rijder moest in de achtervolging op Francesco Bagnaia, maar de coureur crashte vroegtijdig. Eenmaal aan de leiding van de wedstrijd, reed Quartararo weg en kwam hij met een riante voorsprong aan de finish. “Het was echt een lastige bocht waar hij crashte”, beschreef hij het incident van Bagnaia. “In de Safety Commission [op vrijdag] hebben we daar ook over gesproken. De kerbstone daar ligt iets lager dan de lijn en hij zat er lang op. Ik zag de valpartij al aankomen, zeker omdat de wind ook nog een beetje in zijn nadeel was. Het was makkelijk om een fout te maken. Spijtig voor hem, maar het gaf mij de kans om te vechten met Johann. Ik was heel blij dat ik na drie of vier ronden aan kop zat en daarna kon ik pushen. Ik denk dat we het goed gedaan hebben.”

Quartararo vergrootte zijn voorsprong in het MotoGP-klassement en staat nu 24 punten voor landgenoot Johann Zarco. Volgend weekend komt hij in actie op het circuit van Barcelona, waar hij vorig jaar zegevierde.