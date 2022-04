Fabio Quartararo: “Ik hoef niet beslist weg bij Yamaha”

Eric Mahé, de belangenbehartiger van Quartararo in de MotoGP-paddock, erkende vrijdag in gesprek met MotoGP.com in gesprek te zijn met andere fabrikanten voor 2023. Quartararo heeft er de afgelopen maanden geen geheim van gemaakt dat hij teleurgesteld is door een gebrek aan ontwikkeling bij Yamaha. Zeker de 2022-krachtbron van de M1 valt tegen. In februari gaf hij toe dat een langer verblijf bij Yamaha niet gegarandeerd is. De Fransman is met verschillende fabrikanten in verband gebracht, maar de link met Honda is het meest concreet.

Gevraagd of het zijn prioriteit is om langer bij Yamaha te blijven of dat hij ook naar andere opties kijkt, zegt Quartararo: “Om eerlijk te zijn houd ik me nu bezig met waar ik nu mee bezig ben. Het is niet zo dat we naar opties kijken omdat ik beslist weg wil. Zo is het helemaal niet. Maar op dit moment is het mijn grootste prioriteit om dit jaar voor het kampioenschap te vechten, ik heb daarnaast niet veel tijd om aan andere dingen te denken. Tijdens het raceweekend heb ik de intentie om zo goed mogelijk te presteren. Maar het is waar dat we naar mijn toekomst moeten kijken, we zullen de komende twee maanden daar de tijd voor nemen.”

Aanpassingstijd geen factor in beslissing

Naar verluidt wordt de prijs voor Quartararo’s diensten aardig opgedreven en vormt dat een mogelijk struikelblok voor andere teams. Pol Espargaro verklaarde eerder dat de switch naar een ander team een groot risico zou zijn nu de motoren zo aan elkaar gewaagd zijn. Maar Quartararo houdt daar geen rekening mee. “Ik doe wat voor mij het beste is, als iedereen zo denkt is er nooit meer iemand die de overstap maakt”, voegt hij toe. “Je kunt niet twijfelen of de aanpassing op een andere motor wel of niet gaat lukken, als de motor potentie heeft kan het zeker. Natuurlijk kost het tijd, zeker als je zoveel tijd bij dezelfde fabrikant gezeten hebt. Maar uiteindelijk moet je daar niet over nadenken en dat speelt bij mij helemaal niet mee. Het gaat om het project, dat is een belangrijke factor. Daarna de stijl die je moet hebben of die je moet aanpassen. En dan de motor, wij moesten in Mandalika zelfs nog een grote verandering maken om snel te zijn. Dat went wel. Het voelt anders, maar een aanpassing kan heel snel gaan. Nu we zoveel data hebben is het makkelijker om de aanpassing te doen, je hebt veel referenties als het niet goed gaat.”