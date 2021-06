Quartararo reed in de eerste helft van de Catalaanse GP in de voorhoede, maar moest het uiteindelijk afleggen tegen KTM-coureur Miguel Oliveira. Dat kwam door problemen met zijn motorpak, waardoor hij een tijdstraf kreeg. Later gaf Quartararo toe dat hij daarop direct van de wedstrijdleiding de zwarte vlag had moeten krijgen. Terwijl hij met een ondeugdelijk pak reed, schoot hij ook rechtdoor. Hij verloor daarbij zeven tienden van een seconde. Dat was te weinig. Met een seconde verlies zou hij onbestraft gebleven zijn. Nu kreeg hij drie seconden tijdstraf, boven op de drie die hij al kreeg voor de problemen met zijn uitrusting.

Uiteraard was Quartararo niet blij met de straffen die hij kreeg, maar hij verklaarde vooral de menselijke maat in het uitdelen van straffen te missen. “Wat betreft de veiligheid is het simpel, dan kun je niet genoeg regels hebben”, reageerde de Fransman op een vraag van Motorsport.com. “Maar sommige straffen, zoals Miguel [Oliveira] en Joan [Mir] in de laatste ronde in Mugello… Ze overschreden de track limits, maar het was niet het eind van de baan. Het was het eind van de kerbstone, net zoals [Moto2-rijder] Joe Roberts ook een plek verloor in Mugello. Het levert je niets op.”

Petronas Yamaha-rijder Valentino Rossi verklaarde eerder dat de wedstrijdleiding in Moto3 harder op moet treden vanwege twijfelachtige acties die coureurs uithalen. In de MotoGP zijn de marges soms zo klein, dat coureurs zich 'als robots' moeten gedragen, vervolgde Quartararo: “Ik ga daar niet langs omdat ik het graag wilde. Ik verloor grip aan de voorkant, ik crashte bijna en ging rechtdoor. Als er een grindbak was, zou ik daardoor gegaan zijn. Je krijgt een straf van drie seconden voor het afsteken, maar dat kost meer tijd dan normaal. Dus het levert je helemaal niets op. Wat mij betreft worden de regels steeds strenger en strenger, we kunnen niet altijd precies op die grens zetten. Als rijders maken we ook fouten en dat moet kunnen. Het maakt de show er niet leuker op, we zijn geen robots. Ik denk dat coureurs ook fouten moeten kunnen maken, zeker als je 24 ronden lang op de limiet zit.”

Quartararo leverde een deel van zijn voorsprong in het wereldkampioenschap in als gevolg van de beide straffen. Hij werd zesde en heeft nu nog veertien punten marge op landgenoot Johann Zarco.