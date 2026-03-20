Quartararo oordeelt hard: Nieuwe Yamaha M1 heeft geen sterke punten

Yamaha is afgelopen winter definitief overgestapt op een V4-motorblok, maar die wissel levert nog niet op wat ervan gehoopt werd. De rijders van het merk bivakkeerden tijdens de seizoensopener in Thailand in de achterhoede en de puntenfinishes van Fabio Quartararo en Álex Rins waren grotendeels toe te schrijven aan de crashes en problemen van enkele rijders voor hen.

De grote vraag is of Yamaha dit weekend tijdens de eerste Grand Prix van Brazilië in 22 jaar wél het gevecht aan kan gaan met de andere fabrikanten. Quartararo heeft daar echter een hard hoofd in. De Fransman merkt op dat zijn werkgever sinds de openingsrace weinig progressie geboekt heeft met de YZR-M1, die volgens de rijders geen enkel sterk punt heeft.

"De feedback van alle Yamaha-rijders is dezelfde. Er is geen enkel punt waar we ons sterk voelen", legde Quartararo uit in de aanloop naar het raceweekend in Goiânia. "We proberen het te begrijpen. De engineers proberen te begrijpen welke aanpassingen we in ieder geval kunnen doen om het gevoel te verbeteren, maar over het algemeen hebben we allemaal hetzelfde gevoel."

Wat betreft verbeterpunten oordeelde Quartararo dat er meer dan genoeg zijn. "Eerlijk gezegd zijn er zoveel dingen waarnaar we op zoek zijn... Het sturen, het hebben van iets meer gevoel aan de voorkant. Dat is wat de afgelopen jaren een beetje het verschil maakte voor mij in de kwalificaties, waardoor ik tot de limiet kon pushen. Nu hebben we echt geen idee waar de voorkant is", verklaarde hij. "Wat betreft het motorblok weten we dat we daar op dit moment niets aan kunnen doen."

Wel is het circuit van Goiânia voor alle MotoGP-rijders onbekend terrein. Het gebrek aan kennis kan fabrikanten met een achterstand helpen om iets dichter bij de concurrentie te komen, maar Quartararo gelooft er niet in dat Yamaha hier echt van kan profiteren.

"Nee. Het is een kort antwoord, want dit is de realiteit. Ieder circuit zal moeilijk zijn voor ons", aldus Quartararo, die ook vermoedde dat Yamaha weinig heeft gehad aan de test die het vorige week afwerkte in Jerez. "Yamaha heeft wel getest in Jerez, maar er was eigenlijk niets nieuws. Ik denk dus niet dat het beter zal gaan met iets meer kennis ten opzichte van Thailand."

Vooralsnog heeft Quartararo gelijk gekregen in de eerste vrije training in Brazilië. Door zijn keuze voor slicks noteerde Jack Miller nog de tweede tijd, maar Rins was op P14 de eerstvolgende Yamaha-rijder. Zelf was Quartararo de langzaamste van de sessie met een achterstand van 2,8 seconden op snelste man Pedro Acosta.