Quartararo geniet van rijden met alternatieve MotoGP-band in Thailand

Om met de zware omstandigheden op het Buriram-circuit om te gaan heeft Michelin besloten om een net iets hardere compound mee te nemen naar Thailand. Yamaha-rijder Fabio Quartararo is blij met deze keuze, want volgens de enkelvoudig MotoGP-kampioen is zijn doorgaan naar Q2 zelfs te danken aan deze band. "Dat (naar Q2 komen) was ons hoofddoel", vertelt de Fransman na afloop van de vrijdagse sessies. "Ik ben dus heel erg blij, de pace was heel goed. Op het moment dat we een iets andere band hebben, dan kunnen we iets meer genieten. Voor ons blijft het allemaal hetzelfde, maar de concurrenten kunnen niet al hun vermogen gebruiken. Dus dat was goed." Op het rechte stuk komt de M1 nog wel wat tekort, maar over de hele baan gezien ziet Quartararo kansen om in de top-vijf te komen. De Fransman heeft zelfs zijn zinnen op een podium gezet. "Als we goed kwalificeren, waarom niet?", aldus de optimistische coureur.

Het is opmerkelijk dat Quartararo in Buriram de snelheid weet te vinden, want de Yamaha kan over het algemeen niet goed uit de voeten op een bochtig circuit. Kijk alleen al naar de vorige race in Philip Island, want daar werd de Franse rijder slechts veertiende. "Daar moet je meer de baas zijn over de machine, het is meer een vloeiende baan, waar meer focus ligt op het natuurlijke gedrag van de motor in de bochten", aldus de Yamaha-coureur. "Het was daar dus veel moeilijker. Hier [in Thailand] kan ik veel beter de energie van de motor gebruiken, zowel bij het accelereren als het remmen." Om een situatie te schetsen waarin dat gedaan wordt, haalt de 24-jarige rijder bocht vier aan. "Je remt daar stevig en schakelt twee versnellingen terug. Je kan de motor daar in balans krijgen, dat kon in Philip Island niet."

Yamaha heeft naar Thailand een dubbele uitlaat meegenomen om te testen. Dat had de constructeur al eerder gedaan, maar echt overtuigen kan deze uitlaat nog niet. "We hebben dit al drie, vier keer geprobeerd, maar het werkt niet", verklaart een kritische Quartararo. "De Japanse engineers wilden het nog een keer testen. Ik heb geen idee waarom. Ik merk geen vooruitgang met deze uitlaat."