Fabio Quartararo heeft een lastige seizoensstart achter de rug, al waren het tempo en het resultaat in Austin in orde. De Fransman is er ondanks de podiumplaats in Texas nog niet gerust op. "Het voelde zeker goed", zegt Quartararo. "In Portimao was de snelheid er, maar slechte starts en het feit dat het daar lastig inhalen is zorgden voor een slecht resultaat. In Argentinië was het tempo er ook, maar door de touché met Takaaki Nakagami kwam ik laatste te liggen. Dit podium was goed, maar er missen nog een hoop zaken om voortdurend in de voorhoede mee te doen."

De Yamaha-coureur heeft al meermaals de zwakke punten van de Yamaha aangestipt. Zo ontbreekt het nog aan topsnelheid, al is die met de nieuwe krachtbron wel verbeterd. Hierdoor moet men blijven leunen op de grote kracht van de M1: de bochtensnelheid.

Na de Grand Prix van de Verenigde Staten complimenteerde Massimo Meregalli, de teammanager van Yamaha, het intelligente rijden van Quartararo. "Er is meer nodig dan perfectie om een goed resultaat te behalen", aldus de voormalig MotoGP-kampioen. "Met name de eerste twee ronden zijn belangrijk. Heel eerlijk denk ik dat 80 procent in de openingsronden gebeurt. Met de kwalificatie erbij kom je op 90 procent. Het tempo is er op zich wel. Het zijn met name de kwalificatie en eerste ronden die belangrijk zijn."

Als de derde plaats in Texas hem geen vertrouwen geeft, wat is er dan wel nodig om Quartararo positief te maken over zijn kansen dit jaar? "Ik ben pas gerustgesteld als we in de kwalificatie voor een goede plek kunnen knokken en een goede performance van onze motor krijgen te zien", antwoordt hij. "Ik werd door Marini op het rechte stuk gepasseerd met een verschil van veertien kilometer per uur. Er is een stap gezet met de topsnelheid, maar het verschil is nog steeds enorm als je kijkt naar het gemiddelde tijdverlies tijdens die twintig ronden. Ik weet niet wanneer we er komen, maar het is belangrijk om te blijven werken en kalm te blijven. Beetje bij beetje zijn we in staat betere dingen te doen". Hij blijft pessimistisch over zijn kansen op de titel. "Ik voel me goed, maar we missen nog een beetje snelheid om echt voor het kampioenschap te vechten. Pecco is twee tot drie tienden sneller dan wij. Zolang we die niet vinden, wordt de titel lastig."

Keert het tij na Jerez?

Na slechts drie van de eenentwintig Grands Prix is het te vroeg om conclusies te trekken. Vooral omdat daags na de Grand Prix van Jerez, de eerstvolgende race op de kalender, op datzelfde circuit een test wordt gehouden. Die dag is uitermate geschikt om nieuwe ontwikkelingen te proberen. Het kan teams in staat stellen om zwakke plekken weg te werken. In het verleden is de test al eens het keerpunt in de titelstrijd gebleken.

Quartararo is terughoudend en verwacht geen enorme veranderingen bij Yamaha. "Eerlijk gezegd zal de test niet heel belangrijk worden. We hebben simpelweg niet veel dingen om te proberen", zegt hij. "Het wordt belangrijk om te zien of er kleine verschillen zijn. Maar ik weet dat Cal Crutchlow in Aragon dezelfde zaken gaat testen als wij in Jerez. Helaas zullen dat geen grote veranderingen zijn."

Yamaha maakt op de M1 gebruik van een inline-krachtbron, terwijl andere teams met V4-motoren rijden. Die lijken een stuk sneller dan het blok waarmee Quartararo het moet doen. "Eerlijk gezegd weet ik het verschil niet tussen een V4 en een inline, omdat ik altijd op een motor heb gereden met inline-cilinders," zegt de rijder. "De verschillen weet ik dus niet, maar wat ik zie is dat de Ducati's veel sneller gaan dan wij, net als de Aprilia's en zo'n beetje alle motoren die op de MotoGP-grid staan. Als dat de oplossing is om sneller te gaan, dan moet je ook die kant op. Het belangrijkste is dat je iets hebt waardoor je de anderen kunt bijhalen. Maar dat hebben we op dit moment niet, daar ontbreekt het ons aan."