Quartararo gelaten na kwalificatie in Qatar: “Ben niet heel boos”

Quartararo moest zaterdag voor de vierde keer in zijn loopbaan aan de bak in Q1. Hij zat bij de eerste twee in die sessie, maar kwam in Q2 vervolgens niet verder dan de elfde plaats. De piloot vecht bij Yamaha tegen de bierkaai. Hij vroeg om meer vermogen en topsnelheid, maar werd niet bepaald tevreden gestemd. Het bracht hem zaterdag op zes tienden van een seconde ten opzichte van Jorge Martin, die de pole-position veroverde. Quartararo reageerde na afloop een beetje gelaten op de vraag van Motorsport.com of het resultaat te maken had met een gebrek aan topsnelheid.

“Op de motor voelt het geweldig, ik dwing mezelf tot de limiet. Maar ik ben geen engineer, de topsnelheid is zeker een factor. Ik geef elke dag alles en dat doe ik tot het eind van dit seizoen, maar het was wel zwaar”, aldus Quartararo. “Ik ben maar een rijder op de motor, ik push 100 procent. Ik had veel meer verwacht toen we naar Qatar kwamen, maar het racetempo is wel goed. Als ik kijk naar de training en de kwalificatie ben ik niet heel boos, ik weet dat ik mijn best gedaan heb. Veel meer dan dit zit er niet in. Ik weet verder ook niet wat ik erover moet zeggen.”

Quartararo ging vorig seizoen ook buiten de top-tien van start in de Grand Prix van Doha. Hij won die race vervolgens. Gevraagd of dat dit jaar mogelijk is, zegt hij: “Dan zou ik een perfecte eerste ronde moeten rijden. Vorig jaar lag ik vrijwel de hele race op de negende plaats en kon ik inhalen, maar het is nu veranderd. De motoren om ons heen zijn beter geworden. We moeten zien hoe het gaat, maar het is waar dat morgen iets moeten proberen. Ik moet pushen terwijl ik ook moet zorgen dat ik de banden niet meteen aan gort rijd. Het wordt niet eenvoudig.”

De Fransman vindt dat de Yamaha nog altijd tractie mist en dat de machine daardoor instabiel wordt. “Mijn gevoel is dat we worstelen met grip aan de achterkant”, stelt hij. “Ik denk dat we geen marge hebben om meer vermogen te hebben. De grip aan de achterkant zit op de max en dan begint de motor te schudden. Ik probeer zelf op de limiet te rijden, dan kom je vanzelf op het punt dat de motor niet stabiel genoeg meer is. Als je ziet dat de motor instabiel is, dan zit ik op die limiet. Dat is op dit moment het grootste probleem.”