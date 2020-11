Quartararo voelt zich sinds Franse GP niet thuis op Yamaha

Quartararo moest zondag opnieuw in de achtervolging toen hij in de openingsronde even buiten de baan terechtkwam. Hij crashte vervolgens in de negende ronde bij het insturen van bocht 6. Dat bracht een eind aan een verder ook al lastig weekend in Valencia, waarin Quartararo verklaarde geen oplossing te kunnen vinden voor zijn problemen. “We zijn het gevoel sinds de GP in Le Mans kwijt, we proberen het zo goed mogelijk op te lossen, maar we zijn niet snel genoeg en moeten een oplossing daarvoor vinden”, zei Quartararo zondag. “Ik hoop dat we die in Portimao kunnen vinden. We missen gewoon veel snelheid en dat is niet normaal. Wanneer we op een circuit als Jerez of Barcelona zijn, dan is het geweldig. Maar op Misano en de andere circuits waren onze problemen te groot. Uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat we op elk circuit competitief kunnen zijn.”

Quartararo beleefde vrijdag een van zijn ‘slechtste dagen van het seizoen’. Het team keerde de M1 ondersteboven om een betere afstelling te vinden, maar dat was tevergeefs. Ook in de acht ronden die Quartararo zondag wel reed, vond hij geen verbetering. De Fransman denkt dat hij zichzelf nu moet aanpassen op de motor. “We zijn hier twee weekenden geweest en hebben geen enkele verbetering met de motor geboekt”, vervolgde hij. “We hebben van alles geprobeerd, maar ik denk dat we met de basis verder moeten en dan zelf een aanpassing moeten doen. Ik moet mezelf op de motor aanpassen, want we hebben gezien dat alle veranderingen [aan de motor] niets geholpen hebben. Ik denk dat we terug naar de basis moeten. Als we iets vinden waardoor de motor goed gaat, hoeven we natuurlijk niets aan te passen. Als we iets vreemds zien, dan passen we het aan. Maar ik denk dat we nu gewoon onszelf aan moeten passen aan de situatie en de motor.”

Mir 'verdient alle lof'

Quartararo is in het kampioenschap naar de vijfde plaats gezakt, nadat hij eerder dit jaar nog fier aan de leiding stond. Quartararo prees de nieuwe wereldkampioen Joan Mir voor zijn constante prestaties dit seizoen: “Hij heeft een fantastisch seizoen afgewerkt”, zei Quartararo. “Hij heeft dit kampioenschap gewonnen omdat hij zo constant is geweest, van de vierde race tot het eind was het fantastisch. Hij verdient deze titel omdat wij geen moment in zijn buurt konden komen. Naast de drie overwinningen stonden we nooit op het podium en zo kun je het kampioenschap niet winnen. Ik weet niet waarom het zo was. Maar Joan verdient het kampioenschap en hij verdient alle lof.”