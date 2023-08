Quartararo vergelijkt Bagnaia met dominante F1-kampioen Verstappen

De Grand Prix van Oostenrijk draaide uit op een feestje voor Francesco Bagnaia. Hij veroverde op zaterdag al de pole-position voor zowel de sprintrace als de Grand Prix op de Red Bull Ring, om later die dag de korte race al overtuigend op zijn naam te schrijven. Daar bleef het niet bij, want voor de derde keer dit jaar completeerde hij de dubbel door daarna ook op zondag te winnen. In de race over 28 ronden liep Bagnaia gestaag weg bij de concurrentie, om uiteindelijk met ruim vijf seconden voorsprong zijn vijfde overwinning van 2023 te boeken. Doordat hij in beide races ook alle ronden aan de leiding reed én de snelste ronde noteerde, gaat de Oostenrijkse GP de boeken in als een perfect weekend.

Met inmiddels 62 punten voorsprong in het kampioenschap is Bagnaia in rap tempo op weg naar zijn tweede MotoGP-wereldtitel. De manier waarop komt Fabio Quartararo wel bekend voor. De Yamaha-coureur vergelijkt de Ducati-man namelijk met Max Verstappen, die de Formule 1 in 2023 domineert. "Hij lijkt nu een beetje op Verstappen, want net als in voorgaande jaren heeft hij weer de beste motor. Maar ook met de beste motor is het mogelijk om geen resultaten te boeken", zegt Quartararo na de GP van Oostenrijk. "Het is een combinatie en op dit moment is de combinatie met zijn motor en het vertrouwen dat hij erin heeft geweldig. Als je steeds maar wint, voel je je onstopbaar. Dat is het gevoel dat hij nu heeft. Hij weet hoe hij de motor moet gebruiken, dus momenteel kan ik niemand bedenken die sneller kan zijn dan hij."

Zelf ziet Quartararo de kansen op zijn eigen tweede wereldtitel in de MotoGP kleiner en kleiner worden. De Yamaha M1 is in 2023 geen geweldige motorfiets gebleken en in Oostenrijk is de achtste plek het maximaal haalbare gebleken, een resultaat dat hij kan accepteren. "Ik heb alles gegeven, dus ik ben blij met wat ik gedaan heb", oordeelt hij over zijn eigen race. "Aan het begin van de race had ik heel weinig grip, waardoor ik veel posities verloor en wat foutjes maakte. Daarna moest ik veel van de banden vragen om plekken terug te winnen, waardoor ik de banden sloopte. Maar ik heb met 100 procent ingezet en daar ben ik blij mee."