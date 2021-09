Quartararo proeft aan Formule 1: "Het was geweldig"

De Yamaha MotoGP-rijder kreeg in aanloop naar de Britse Grand Prix op Silverstone de kans om een bezoek te brengen aan de Mercedes F1-fabriek. Hij mocht daar bovendien rijden in de Formule 1-simulator, die in Brackley gestationeerd is. Quartararo, Yamaha en Mercedes delen belangrijke sponsoren met Petronas en Monster Energy. Die laatste partij was initiator van Quartararo’s optreden. De Franse coureur deed in totaal vijftig ronden en was onder de indruk van de ervaring.

“Ik heb de kans gehad om woensdag de simulator te testen”, aldus Quartararo. “Het was fantastisch, ik heb vijftig ronden gereden en het voelde ontzettend realistisch aan. Dat verbaasde me echt. Aan het begin was ik de weg een beetje kwijt, maar uiteindelijk kon ik er best aardig mee rijden. Op dit moment moet ik mijn doelen in de MotoGP halen, maar ik zou wel graag eens in zo’n auto rijden. Het liefst een volledig seizoen, maar dat zal wel niet gebeuren. Ik zou het in ieder geval graag eens willen proberen.”

Quartararo heeft momenteel een riante voorsprong in het klassement. Na het winnen van zijn vijfde race van dit seizoen staat hij 63 punten voor Francesco Bagnaia en Joan Mir. De Fransman is niet de eerste MotoGP-coureur die mag proeven aan de Formule 1. MotoGP-legende Valentino Rossi ruilde in 2019 met wereldkampioen Hamilton. Rossi reed destijds in de wagen waar de Brit in 2017 wereldkampioen mee werd, terwijl de F1-coureur op de M1 MotoGP-machine stapte. In 2016 mocht Jorge Lorenzo op Silverstone met de Mercedes F1-wagen van 2014 rijden.

In 2018 reden toenmalig Honda-teamgenoten Dani Pedrosa en Marc Marquez in een Formule 1-wagen van Red Bull Racing. Dat gebeurde destijds op de Red Bull Ring in Oostenrijk.