'Quartararo in 2021 naar fabrieksteam van Yamaha'

Yamaha kiest voor de jeugd met Fransman Quartararo, die de MotoGP in zijn rookiejaar in vuur en vlam zette bij klantenteam Petronas SRT. Het 20-jarige talent uit Nice pakte zes poles en zeven podiums. Winnen was er nog niet bij, maar vaak was Quartararo de enige die de dominante Marc Marquez bij wist te houden. Yamaha is er dus als de kippen bij om het goudhaantje langer aan zich te binden met een fabriekszitje.

Met het duo Vinales-Quartararo lijkt Yamaha goed gewapend voor de toekomst. De vraag is nu wat er met Valentino Rossi gebeurt. De levende legende zal bij de start van het seizoen 2021 net 42 jaar oud zijn geworden. Rossi heeft nog even de tijd om te beslissen of zijn honger nog niet is gestild en hij het zitje van Quartararo bij Petronas zal overnemen. Ofwel wordt het seizoen 2020 zijn laatste en zal hij na een ongekende MotoGP-loopbaan van maar liefst 21 jaar zijn helm dan toch aan de wilgen hangen. Rossi debuteerde in 2000 in de topklasse van het wereldkampioenschap, dat toen nog 500cc heette. Hij is met afstand de laatste overblijver van dat tijdperk en werd in 2001 nog wereldkampioen in de 500cc.