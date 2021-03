Status als fabriekscoureur ‘een beetje vreemd’ voor Quartararo

Quartararo werd begin vorig jaar vastgelegd om in 2021 bij het Yamaha-fabrieksteam te gaan rijden met Maverick Viñales als zijn teamgenoot. De Fransman kreeg die promotie na een ijzersterk debuutseizoen, iets wat hij afgelopen seizoen niet op structurele basis een vervolg kon geven. Quartararo won weliswaar drie races, maar kende ook behoorlijk wat problemen met het rijgedrag van de 2020 Yamaha M1. Hij voelde zich nooit helemaal thuis op die machine. In de voorbereiding op dit seizoen moest Quartararo niet alleen wennen aan een nieuwe machine, maar ook aan alles wat erbij komt kijken om in een fabrieksteam te rijden.

“Het is een gigantische verantwoordelijkheid om bij een fabrieksteam te rijden”, aldus Quartararo. “Samen met Maverick was ik bezig met het ontwikkelen van de motor. Hij rijdt nu al meer dan zes jaar bij een fabrieksteam en is het gewend. Maar voor mij was het in het begin nog een beetje vreemd om alle engineers voor je te hebben, iedereen luistert zo aandachtig. Je voelt dat elk woord belangrijk is, je moet slim zijn. Je moet zo weinig mogelijk zeggen, maar wel zo direct mogelijk zijn.”

Portimao een belangrijke afspraak

Volgens Quartararo heeft zijn team wel degelijk stappen gezet met de nieuwe M1. Het feit dat er nu nog maar op één circuit getest is, brengt echter wat vraagtekens met zich mee. “Natuurlijk”, reageerde hij op de vraag of dat feit hem zorgen baart. “We weten dat de 2020-motor hier heel goed was, maar het wordt pas interessant als we de derde race in Portimao hebben. Dat is een circuit waar ikzelf de meeste problemen had, het wordt heel interessant om het potentieel van onze motor daar te leren kennen. Wat dat betreft heb ik nog niet 100 procent vertrouwen, maar ik geloof in mezelf en in Yamaha. Het zijn zware tijden, maar iedereen werkt ontzettend hard om de fouten uit het verleden recht te zetten. Volgens mij hebben we het heel goed gedaan, we kunnen – ook als we problemen krijgen – tot een oplossing komen.”

Yamaha heeft voor dit seizoen bijzonder weinig kunnen doen aan de topsnelheid van de machine. Dat heeft te maken met de bevroren motorontwikkeling, een besluit dat de MotoGP-fabrikanten genomen hebben tijdens de coronacrisis. De achterstand wat betreft het vermogen is nog altijd groot en dat kan in Qatar problemen opleveren, denkt ook Quartararo: “In Jerez en Le Mans is het geen probleem, maar op een recht stuk van een kilometer is dat zeker zorgwekkend. Het is zoals het is, we kunnen niet zomaar 20 pk extra krijgen. We moeten vechten en niet te veel denken aan het vermogen van de Ducati. Als we dat doen, verliezen we de focus. Het is niet het beste scenario, maar we doen ons best.”