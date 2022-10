Quartararo: “Voor het eerst zie ik verbeterpunten na de vrijdag”

“Het ging vrij goed”, zegt Fabio Quartararo na de tweede vrije training. Hij sloot de dag af op de vierde plek. Quartararo stond op minder dan anderhalve tiende van Johann Zarco, de lijstaanvoerder op vrijdag. En dat terwijl de omstandigheden bijzonder lastig waren. Het water dat donderdag nog op het circuit stond was weliswaar weggepompt en het zonnetje was zelfs present, maar het was nog altijd relatief koud en winderig op Phillip Island.

“Het was heel erg tricky in de ochtendsessie, maar gezien de condities was ik redelijk snel”, gaat Quartararo verder. “Deze middag ging het beter. Ik heb geluk dat ik nog in de top-vijf sta, ik maakte een grote fout in mijn snelle ronde. Ik denk dat we nog wel een paar dingen hebben die we voor morgen kunnen verbeteren om meer snelheid te vinden. Ook qua pace hebben we nog wel wat marge, we zagen dat [Alex] Rins met de harde achterband reed en dat was ook niet slecht. We kunnen dat ook nog proberen.”

Geen verwachtingen

Quartararo heeft alleen in 2019 nog maar met de MotoGP-machine van Yamaha gereden op het 4,4 kilometer lange Phillip Island Grand Prix Circuit. “We zijn hier drie jaar niet geweest, veel fabrikanten hebben grote veranderingen gemaakt”, reageert Quartararo op de vraag of hij meer verwacht had. “Ik had geen idee wat ik moest verwachten. Uiteindelijk hebben we zeker wel potentie hier, maar het is moeilijk te zeggen of dit volgens verwachting is.”

Na de sof in Thailand, waar de coureur achttiende werd vanwege een probleem met de bandendruk in de voorband, was het voor Quartararo belangrijk om een goede trainingsdag af te werken. “Het voelde alsof ik goed aan het rijden was, dat was fijn en we hebben ook nog wat marge in bepaalde bochten waardoor nog hier en daar nog een tiende kan winnen. Dat kan in de race heel belangrijk zijn. Vandaag was een van de eerste dagen dat we echt wat veranderingen moesten maken, over het algemeen eindigen we de eerste dag altijd met precies dezelfde motor als waar we mee begonnen. Dit is een ander circuit dan wat we normaal rijden, we hebben een paar veranderingen moeten maken en dat zal morgen ook moeten.”