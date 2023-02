Quartararo: "In één dag meer getest dan in mijn hele carrière"

De MotoGP-wereldkampioen van 2021 stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken toen Yamaha er vorig jaar in deze fase van het seizoen niet in slaagde om een verbeterde krachtbron te introduceren. Quartararo reed feitelijk met de 2021-motor in de rondte en hoewel dat aan het begin van de jaargang nog behoorlijk verliep, moest hij het in de titelstrijd wel afleggen tegen Francesco Bagnaia. De Shakedown-test van afgelopen week leek een positieve voorbode voor Yamaha toen testpiloot Cal Crutchlow een aardige topsnelheid noteerde. Quartararo bevestigde dat vrijdag tijdens de eerste dag van de MotoGP-wintertest in Sepang met een topsnelheid van 334,3 kilometer per uur (ten opzichte van Ducati’s 336,4 kilometer per uur).

Quartararo was ervan op de hoogte dat hij voor de Sepang-test een flinke takenlijst had en dat werd bevestigd. Een verbetering in topsnelheid was merkbaar, maar verder kon de Fransman niet zeggen of het pakket in zijn geheel verbeterd is. “We hebben heel veel dingen getest, maar we konden niet echt zien of het nu beter was”, zegt Fabio Quartararo. “We hadden een nieuw chassis en de reactie daarop was duidelijk. We hadden ook een nieuw blok, de respons daarop was ook vrij duidelijk. Evenals de aerodynamica. Ik kon bij sommige dingen wel concluderen dat het beter was. Maar voor de eerste keer in mijn loopbaan heb ik een echte test gegaan, in de afgelopen jaren ging het meer om een paar onderdelen of wat set-up dingen. Ik heb in één dag meer getest dan tot nu toe in mijn hele carrière. Het leek daardoor wat rommelig, maar voor de ervaring is het goed.”

Het is daarom – zoals bij andere rijders – nog te vroeg om al conclusies te verbinden aan de eerste testdag. Wel kan Quartararo stellen dat Yamaha qua vermogen een aardige stap voorwaarts heeft gezet. “Dat is positief omdat we vorig jaar problemen hadden met het chassis, maar zeker ook met de topsnelheid”, aldus de vicekampioen. “Nu is de topsnelheid beter, maar zijn de problemen in de bochten iets groter. We hebben nog twee dagen in Maleisië, nog twee dagen in Portimao. We hebben zoveel kunnen testen dat we geen conclusies hebben getrokken over wat beter is voor de motor. We hebben niet echt gefocust op rondetijd. Topsnelheid is belangrijk en ik denk dat we op dat vlak een stap gemaakt hebben. Vorig jaar wisten we bij aanvang van de test welke motor we zouden gebruiken. Nu hebben we meer opties en moeten we stap voor stap zoeken naar de juiste richting. Vorig jaar was dit het, nu hangt de vlag er anders bij. Dat is belangrijk.”